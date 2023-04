L'association "Sumeri di Corsica" recherche des prénoms pour ses futurs ânons

C'est un combat qui a bien porté ses fruits ! Trois ans après la reconnaissance de l'âne corse, la race prospère et semble bien sauvegardée. En témoigne l'heureuse naissance de Nebbiu, un petit ânon qui a vu le jour ce jeudi 27 avril dans la ferme Balagn'âne d’Olivier Fondacci à Santa Riparata di Balagna. L'ânon est issu d'un mélange bien réfléchi entre Vittoria di Corsica (Ndlr; Di corsica pour l'affixe lié à la provenance de son élevage), une femelle de pure race corse et de babbone di Corsica un baudet reproducteur "choisi pour sa grande taille", explique Olivier Fondacci.



Si le petit Nebbiu est le premier ânon à naître en 2023, il sera loin d'être le dernier de Balagne. "On estime qu'il devrait y en avoir 21 de plus entre aujourd'hui et la mi-juillet", assure l'éleveur asin qui possède dans sa ferme plus de 130 ânes.



Pour qu'un ânon soit reconnu comme un "âne corse", le cahier des charges de la race précise qu'il faut l'appeler avec un prénom corse et répondant la règle du prénom débutant par la lettre correspondant à l'année soit "N" en 2023. Pour la vingtaine de bêtes à naître, Olivier Fondacci fait donc appel à l'imagination des lecteurs de CNI !



Vous pouvez lui transmettre vos suggestions de prénoms à l'adresse suivante : balagnane@gmail.com ou sumeridicorsica@gmail.com



À vos claviers !



Comment savoir si un âne est susceptible d'être corse ?



L’âne corse est reconnaissable par sa couleur gris tourterelle à gris ardoisée, la croix de Saint-André sur le dos, les pâtes zébrées, les membres robustes et d’aplomb, la crinière droite, les naseaux ouverts, le bout des oreilles doré. Les ânes à la robe marron clair et foncé sont également éligibles. Pour être approuvé par la commission de reconnaissance de la race, celui-ci doit aussi être né sur le territoire insulaire et, bien sûr, posséder un nom corse !