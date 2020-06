L'association Hors Norme à la recherche de musiciens pour une opération solidaire

Vous êtes chanteur, musicien et vous avez du temps à offrir ? Hors Norme a besoin de vous ! Dans le cadre du projet "Canteremu per i nostri", l'association recherche des artistes hommes et femmes qui puissent intervenir dans des Ehpad et établissements médico-sociaux sur : Cauro,Levie, Vico, Oletta, Ajaccio…



De préférence équipés en sono ! Sur simple demande, l'association prend en charge des frais d’essence.



Contact sur la page Facebook de l’association Hors Norme ou au 06 18 14 36 03



A ringraziavvi assai per i nostri anziani è per i residenti di tutti sti stabilimenti