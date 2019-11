L'application numérique "Strada Musicale 2.0" présentée aux acteurs touristiques

C'est au domaine Alzipratu, ambassadeur de la marque "Rencontres Balanines*", que cette nouvelle application, qui permet de découvrir pour les touristes ou re-découvrir pour les locaux, les merveilles qu'offre la Balagne, a été officiellement présentée.

"Les équipes des différents services ont travaillé ensemble durant plusieurs mois afin de créer cette application" explique Marie-Antoinette Maupertuis.

Plusieurs propositions étaient en lice. Grâce à à son application innovante Strada Musicale 2.0, la Balagne a été retenue.

Une application entièrement gratuite et destinée à tous, aux visiteurs comme aux Corses, dont l'ambition est notamment de developper l’attractivité du territoire rural de l'intérieur, tout en mettant le patrimoine et les savoir-faire, artisans et producteurs à l’honneur des 36 communes.

"Au-delà de la théorie et du concept, nous voulions un produit qui représente exactement ce que peut être la mise en valeur d'un petit village, du patrimoine culturel, naturel ou historique de la ruralité car en Corse, nous n'avons pas que la plage," ajoute la présidente.

Strada Musicale 2.0 est également porteuse d’enjeux structurants comme l’étalement de la saison et, bien évidemment l’avènement du digital. De plus, grâce à l’appui de Vivimed, la coopoération transfrontalière ouvre une nouvelle voie au développement touristique maitrisé en Méditerranée et orienté vers les nouvelles technologies et la tansition numérique, en écho à la feuille de route de l’ATC.

Dans le cadre du programme européen Vivimed, "Vivabilità delle aere rurale del Mediterrane*", les maires et acteurs touristiques de Balagne ont été conviés ce vendredi 8 novembre à la présentation officielle de l'application revisitée, Strada Musicale 2.0 par Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), conseillère exécutive en charge des relations internationales et les Offices de Tourisme de Balagne.