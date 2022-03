L'antenne de la Maison des adolescents qui a ouvert à Calvi portera le nom de Marcel Rufo

La MDA de Haute-Corse, (Maison des Adolescents) s'inscrit dans un projet de territorialisation afin de pourvoir chaque territoire d'une antenne. Ce vendredi 4 mars, l'antenne de Balagne a été inaugurée, en présence de nombreux élus et acteurs locaux, elle devient ainsi le premier territoire à concrétiser ce projet qui est porté par la MDA de Bastia, l'ARS et la commune de Calvi, avec l'aide et le soutien du pédopsychiatre Marcel Rufo.

" La Maison des Adolescents est un lieu dédié aux adolescents. L'idée de l'antenne de Balagne est d'aller au plus près du territoire en créant un lieu de proximité et de repondre ainsi au besoin de la jeunesse balanine" explique Leslie Pellegri, présidente de la Maison Des Adolescents de Haute Corse.

Une MDA prend en charge, de manière pluridisciplinaire, les différents soucis liés à cette étape de la vie, que chaque personne traverse à sa manière, et facilite ainsi l'accès à une offre de santé généraliste ou spécialisée aux jeunes adolescents en coordination avec les structures déjà existantes. " L'angoisse, la phobie scolaire ou encore les problématique familiales et médicales", précise-t-elle. Une prise en charge qui doit être de courte ou de moyenne durée." Si les besoins s'avèrent plus importants, la MDA réorientera les jeunes personnes vers les structures plus adaptées", ajoute-t-elle. Accueillir, accompagner, orienter, tels sont donc les maîtres mots d'une MDA.



La structure Balanine, permettra aux adolescents mais également à leurs familles de consulter plus facilement des professionnels spécialisés.

" Un adolescents qui a un problème quelconque, même bénin, peut venir discuter aves ses parents, en harmonie et de manière très transversale" explique le docteur Marcel Rufo, pédopsychiatre. Il interviendra une fois par mois, aux côtés d'un autre psychiatre. Une infirmière, un psychologue et les éducateurs spécialisés seront de permanence, trois jour par semaine, pour aider au mieux le jeune public. " L'adolescence est un âge génial. C'est l'âge des réussites, des projets et celui où l'on devient autonome. Les parents doivent survivre à la crise d'adolescence. Nous sommes là pour épauler les parents et être en alliance avec eux. Ils faut qu'ils discutent avec leurs enfants quand ceux-là même ne veulent pas discuter. C'est de la diplomatie intra familiale " confie le professionnel de santé.

Depuis plusieurs années la municipalité de Calvi a montré sa volonté de soutenir la création de l'antenne sur la ville Calvi, proposant un soutien logistique. " C'est un outil pour Calvi et la Balagne, car il était important pour la region d'avoir cette présence, pour ccompagner et aider les adolescents mais aussi les familles" précise Ange Santini, mairie de Calvi, qui a également annoncé lors de son discours, afin de remercier Marcel Rufo et son implication pour la jeunesse et plus particulièrement celle de Balagne, que l'antenne de Balagne porterait son nom.



Présents également, Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de la CdC et Jean-Félix Acquaviva, député de Corse.

" La jeunesse corse est fondamentale pour nous, c'est notre avenir. Les ados, moi je connais le sujet, pas en tant que professionnelle, mais en tant que maman et professeur. Ce sont des jeunes qui sont un peu dans la chrysalide, qui n'arrivent pas en sortir et qui "crisent" un peu, à l'humeur un peu " up and down". Ils ont besoin d'une approche spécifique, attentive. Il fallait un accompagnement au plus près d'eux" exprimait la présidente de l'Assemblée de Corse