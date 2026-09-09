L’âne corse, une race sauvée de l’oubli qui doit désormais assurer son avenir

Il fut longtemps l’un des compagnons indispensables de la vie rurale insulaire. Sur les chemins escarpés, dans les villages ou au cœur des exploitations, l’âne transportait les hommes, les récoltes et les marchandises. La mécanisation des campagnes a progressivement effacé ce rôle, reléguant l’animal à la marge et menaçant jusqu’à son existence en tant que race. Aujourd’hui, l’âne corse a retrouvé une identité officielle. Mais la bataille engagée pour sa sauvegarde est encore loin d’être gagnée. Depuis sa reconnaissance nationale, obtenue en 2020, U Sumeru Corsu – l’Association de l’âne corse – s’emploie à donner un avenir à cette population emblématique de l’île. Le chemin parcouru est déjà considérable.



Le travail mené depuis 2008 par des propriétaires, des passionnés, des vétérinaires et les organismes nationaux compétents a permis de définir un standard, de constituer un registre généalogique et de faire de l’âne corse la huitième race asine officiellement reconnue en France. « Ce n’est pas une seule personne qui a réussi à faire cela. C’est un ensemble de passionnés qui a travaillé pour l’âne corse », insiste Hervé Putzoli, président de l’association. Derrière la reconnaissance se trouvent des années de recensement, d’observation et de constitution de dossiers afin de déterminer précisément les caractéristiques de l’animal et d’établir son stud-book.





Moins de 250 animaux reconnus



Cette reconnaissance constitue une étape fondatrice, mais elle ne suffit pas à éloigner le risque de disparition. Sur les quelque 2 500 ânes qui vivraient en Corse, un peu plus de 200 seulement sont aujourd’hui reconnus comme appartenant à la race insulaire. Le cheptel se compose principalement d’ânesses, avec près de 200 femelles, mais ne compte encore qu’une dizaine de baudets. La faiblesse du nombre de reproducteurs mâles illustre la fragilité de la situation. « Il y a quatre ans, nous n’avions qu’un seul mâle correspondant au standard. Nous avons ensuite réussi à en avoir un deuxième, puis un troisième. Depuis, il y a eu des naissances », explique Hervé Putzoli. Celles-ci restent toutefois limitées à une dizaine ou une douzaine par an. Un rythme encore insuffisant pour considérer la population comme durablement préservée, d’autant que la reproduction doit être organisée avec précision afin de maîtriser les lignées et d’éviter une trop grande consanguinité.





Les distances et le relief insulaire constituent également des freins. Faire se rencontrer des animaux élevés dans des microrégions différentes suppose de les transporter, avec les difficultés logistiques et financières que cela implique pour les propriétaires. Des aides existent, notamment une participation de 200 euros aux frais de déplacement, mais elles demeurent modestes au regard des contraintes rencontrées. « Il faut beaucoup de bénévolat et de volonté pour rendre possible ce type d’action », rappelle le président d’U Sumeru Corsu. L’association souhaite ainsi encourager davantage de propriétaires à faire reproduire leurs animaux, tout en poursuivant son travail d’identification.





Retrouver les ânes encore inconnus



Car le potentiel de développement de la race se trouve peut-être aussi dans les villages et les exploitations. Certains animaux pourraient présenter toutes les caractéristiques de l’âne corse sans avoir jamais été recensés ni examinés. L’association lance donc un appel aux propriétaires afin qu’ils se manifestent. Les animaux sont observés et comparés au standard officiel avant de pouvoir, s’ils remplissent les critères requis, intégrer le processus de reconnaissance et le registre de la race.





Ce stud-book constitue la colonne vertébrale du programme de sauvegarde. Il permet d’enregistrer les animaux, d’assurer le suivi de leur généalogie et d’orienter les futurs accouplements. Il doit aussi permettre à la filière de disposer d’une vision plus précise de ses effectifs et de leur répartition géographique. « Notre objectif est d’avoir le maximum d’ânes reconnus », résume Hervé Putzoli. Derrière cette volonté se dessine un enjeu génétique, mais également patrimonial : éviter que l’un des animaux les plus étroitement associés à l’histoire agricole de la Corse ne disparaisse définitivement de ses paysages.

