Col de Verde : un nouveau relais mobile pour sécuriser une partie du GR20

Dans un secteur où passer un appel pouvait jusqu'ici s'avérer difficile, la couverture mobile doit gagner du terrain. SFR annonce ce 8 septembre la mise en service d'un nouveau relais au col de Verde, à près de dix kilomètres de Ghisoni et de Palneca. L'installation doit améliorer la réception le long de la route franchissant le col, mais aussi sur une partie du GR20, fréquentée chaque année par des milliers de randonneurs.



L'enjeu est notamment celui de la sécurité. Une meilleure continuité du réseau doit permettre aux randonneurs, automobilistes et professionnels de la montagne de contacter plus facilement les secours. SFR ne parle toutefois que d'une partie du GR20 et ne fournit pas de carte permettant de connaître précisément l'étendue de la nouvelle couverture.



Un pylône déguisé en pin

Dans cet environnement forestier, l'antenne a pris la forme d'un « pylône-arbre », reproduisant l'apparence d'un pin maritime. Les photographies diffusées par l'opérateur montrent cependant une structure qui dépasse nettement la cime des arbres. Sa conception a associé l'entreprise Calzavara, spécialisée dans l'intégration paysagère des infrastructures de télécommunications.

Le site a été réalisé avec Circet dans le cadre du New Deal Mobile, programme lancé en 2018 par l'État avec les opérateurs pour améliorer la couverture des territoires ruraux et de montagne encore mal desservis.

Pour Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée de SFR, cet équipement répond d'abord à un besoin de sécurité : « Ce nouvel équipement apporte une couverture mobile essentielle dans un secteur très fréquenté, notamment sur une partie du GR20. Il contribue ainsi à renforcer la sécurité des randonneurs, des automobilistes, des professionnels de la montagne et des services de secours. »