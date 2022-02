"L'amour est dans le pré" : Karine Le Marchand dévoile le portrait du candidat corse

Dès le lundi 14 février, les treize candidats de la 17ème saison de l'émission de M6 « l’amour est dans le pré » ouvriront les portes de leur ferme aux téléspectateurs du célèbre programme de dating présenté par Karine Le Marchand. En attendant cette date, la production diffuse les premiers portraits des participants parmi lesquels on trouve Sébastien, un corse 35 ans, éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur qui "ne trouve pas chaussure à son pied."Après deux années d’études de médecine pour devenir kinésithérapeute, le jeune homme a finalement décidé de vivre de sa passion pour l’agriculture, transmise par sa grand-mère. Aujourd’hui, il est à la tête d’un troupeau de 150 cochons élevés pour faire de la charcuterie, qu’il commercialise en vente directe et rénove parallèlement une châtaigneraie louée par un ancien du village.Selon son portrait Sébastien recherche le « grand frisson » avec une femme aimant la nature et acceptant surtout une vie au village. « Une femme d’action plus que de réflexion », c’est ce que souhaite le jeune homme. Totalement investi dans l’émission, Sébastien aspire « à se marier, avoir des enfants » et il aurait même repéré une maison vacante dans le village pour son installation future. Grâce à l'émission, il trouvera peut-être celle avec qui l'habiter !Pour lui écrire, envoyez-lui un message sur Messenger : m.me/sebastienADP17