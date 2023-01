L'ambition de Gilles Simeoni pour la chambre des territoires de Corse

Ce lundi 30 janvier, seuls 15 des 38 élus étaient présents pour assister à la réunion de la chambre des territoires : un taux de remplissage qui en dit long sur l'état actuel de l'institution. Pour pallier cette situation - loin d'être inédite - une nouvelle mouture de la chambre doit donc être mise en place en juin 2023. L'objectif est de faire en sorte que les territoires se sentent « plus entendus, représentés, et pris en compte », dixit Gilles Simeoni, en charge de la présidence. « On est persuadés que la chambre des territoires peut être le vrai trait d'union entre les territoires et la collectivité de Corse », ambitionne Attilius Ceccaldi, maire de Lama et président du bureau.



Pour le moment, c'est loin d'être le cas, car la chambre des territoires ne dispose ni d'une assemblée pertinente, ni d'un pouvoir de décision. « La représentativité n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce sont les élus du territoire qui doivent être là », note Attilius Ceccaldi. Une recomposition va donc s'opérer en juin prochain, avec un élargissement à 44 élus, issus, pour 42 d’entre eux, des communes et intercommunalités. « Les gens qui sont aux affaires dans les petites communes, qui sont confrontés tous les jours à des problématiques… Ce sont eux qui doivent faire remonter les informations, et qui doivent apporter des amendements. Pour l’exécutif, c’est une très bonne chose. »