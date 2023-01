L'accès aux essais cliniques de Gustave-Roussy, enfin, facilité pour les malades corses du cancer

Dès 2014, le professeur Fabrice Barlesi, alors directeur du centre d'essais précoces de Marseille et aujourd'hui directeur général de l'hôpital Gustave-Roussy avait alerté La Marie-Do qu'il y avait une inégalité dans l'accès aux essais cliniques sur le continent pour les patients corses.

En cause, la non prise en charge de leurs billets d'avion et de ceux de leur accompagnant, notamment en phase de sélection pour intégrer les procédures des essais cliniques, a expliqué lors d'une conférence de presse Catherine Riera, présidente-fondatrice de l'association La Marie-Do.



Le service des essais cliniques de Gustave-Roussy, la compagnie aérienne et l'association ont ainsi mis en place un système de réservation des billets "déclenché" par l'hôpital auprès de la compagnie aérienne.

Le billet est émis par Air Corsica et transmis gratuitement au patient et à son accompagnant. Le prix du billet hors taxe est pris en charge par Air Corsica, l'association La Marie Do finançant les taxes qui représentent environ 60% du prix du billet.



"Il y a 1 800 nouveaux malades du cancer chaque année en Corse et trois ou quatre fois plus de malades qui vivent avec le cancer", a précisé le professeur Barlesi, estimant que ce partenariat pourrait bénéficier à "une centaine de patients corses" chaque année.

"L'essai thérapeutique c'est un espoir en plus pour le patient", a souligné le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à Gustave-Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer et troisième centre mondial avec chaque année 4 000 patients inclus en essais cliniques.



"L'absence de Centre hospitalier universitaire (CHU) en Corse place les insulaires en position d'inégalité par rapport à l'accès aux soins médicaux et aux thérapies de pointes", a souligné Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica.



"Nous sommes dans notre mission de service public" en fournissant ces billets d'avion, a ajouté Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica.



En 2022, La Marie Do a aidé environ 150 malades en Corse via un "fonds de secours" de 180.000 euros. L'association finance également notamment un programme de recherche en oncopédiatrie mené à l'hôpital marseillais de La Timone à hauteur de 20.000 euros par an.