L'Urssaf Corse et l'Adie plus près des autoentrepreneurs insulaires

« L’accompagnement des créateurs d’entreprise est un enjeu majeur pour l’Urssaf et d’autant plus pour les publics plus fragiles. Ce partenariat viendra, j’en suis convaincu, renforcer de façon efficace les actions que nous menons déjà autour des travailleurs indépendants, et plus particulièrement des 18 000 autoentrepreneurs que compte la Corse », a souligné à cette occasion, Manuel Falaschi, le directeur de l'Urssaf Corse ( Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales)

Yvan Franchi, directeur territorial de l'Adie n'a pas manqué, pour sa part, de souligner que « travailler aux côtés de l’Urssaf va donner notamment à l’Adie l’occasion de toucher de façon plus efficace l’ensemble des entrepreneurs et de les informer des solutions proposées par l’Adie pour réussir leur démarrage et réussir les différentes étapes de la vie de leur entreprise »





Cette convention scellée en présence de Marcel Tavera, président du conseil d’administration de l’Urssaf Corse et Audrey Paoletti, directrice générale de la M3E, prévoit d'accompagner les microentrepreneurs en début d’activité et aux moments clefs de la vie de l’entreprise (dans les 6 premiers mois de leur démarrage et en phase de développement au-delà de 12 et 24 mois).

Cet accord a aussi pour objectif d'informer les microentrepreneurs dans la mise en œuvre de la réglementation de communiquer de façon commune et ciblée de leur rappeler les obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales et enfin d'échanger des informations en vue d’accroître la qualité du service rendu auprès des créateurs