L'Université de Corse en deuil : Vincent Castola, doyen de la faculté des Sciences, n'est plus

Charles Monti le Mardi 5 Décembre 2023 à 09:28

Vincent Castola, Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse n'est plus. Il s'est éteint lundi à Ajaccio à l'âge de 54 ans des suites d'une implacable maladie. Ce mardi matin l'Université déplore la perte "d'un collègue et un ami aux qualités exceptionnelles qui a œuvré sans relâche pour le développement de la Faculté des Sciences et Techniques". Sa mémoire est unanimement saluée en Corse tant par le monde universitaire que sportif - il était président du Tennis club de Mezzavia - ou politique.