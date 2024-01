L'Université de Corse lance un double diplôme de droit avec l'Université de Pise

Cédric Kaplisch l’avait fantastiquement mis en scène. Avec L’Auberge espagnole sortie en 2002, leréalisateur français avait convaincu de nombreux jeunes – peut-être moins leurs parents - des bienfaits d’une année d’étude à l’étranger.

Véritable carte de visite pour le programme européen Erasmus, le film résume à merveille les pérégrinations de jeunes européens venus passer une année d’étude dans la capitale catalane.



Avec ce double diplôme mené conjointement par l’Université de Pise et l’Université de Corte, les étudiants sélectionnés – douze au total entre les deux universités-, bénéficieront d’une expérience encore plus enrichissante. « La formation ouvre en septembre mais les inscriptions vont se faire dès le mois prochain sur le portail monmaster.gouv.fr, donc il faut que les candidats se dépêchent. Elle conduit à deux diplômes, c’est-à-dire qu’à la différence d’un parcours Erasmus, par exemple, les étudiants seront à la fois diplômés de l’Université de Pise et de l’Université de Corse », s’enthousiasme ainsi Anne-Marie Luciani, la vice-doyenne de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université Pasquale-Paoli et qui a piloté le projet.



Au-delà d’un simple programme d’échange universitaire, déjà fort enrichissant par ailleurs, cette double compétence permettra aux lauréats d’aller plus loin et de pouvoir exercer aussi bien en France qu’en Italie. « Ce projet comporte naturellement toutes les caractéristiques d’un échange international mais possède une vraie visée professionnalisante puisque ce double diplôme permettra de poursuivre sa carrière soit en France, soit en Italie, soit dans les deux pays », poursuit Mme Luciani, heureuse d’inscrire ce partenariat, à la fois dans une longue tradition d’échanges en Méditerranée mais aussi dans la réalité des enjeux actuels. « Cette coopération est pour nous extrêmement intéressante car le partenariat avec l’Université de Pise est un partenariat avec une université qui possède elle-même une convention avec le Port de Livourne. L’Université de Pise est très réputée en Italie ; cela s’explique par son passé historique en droit maritime et en droit des transports. Dans le cadre de ce double diplôme, l’Université de Pise propose des stages au Port de Livourne et cela nous permet non seulement d’avoir des échanges avec l’Italie et d’assurer l’obtention de deux diplômes mais aussi d’avoir une ouverture vers des activités dont nous voyons les conséquences en aval, puisque c’est bien par le Port de Livourne que nous sommes bien souvent approvisionnés, que c’est bien avec l’Italie que nous avons à gérer des questions maritimes, qu’il s’agisse de questions de pollution, de transports, d’échanges », note encore la vice-doyenne de la Faculté de Droit de l’Université cortenaise.



Afin de promouvoir une véritable immersion des étudiants en Italie (le premier semestre se déroulera en Corse, le second à Pise en M1 et M2) et de leur assurer le bon suivi des cours, un niveau minimum B2 (niveau avancé ou indépendant) en langue italienne est requis. Pour candidater, les futurs étudiants devront par ailleurs subir un entretien en italien. « Nos étudiants en droit suivent des cours d’italien mais ils peuvent aussi aller se perfectionner, s’ils le désirent, au Centre des langues vivantes installé sur le campus universitaire. D’ici au mois de juin, ils ont tout loisir de progresser » (rires), note encore Mme Luciani pour qui « faire vivre ce partenariat sera par ailleurs beaucoup plus facile qu’avec toute autre université d’Italie. Nous avons une liaison régulière, directe, rapide avec la Toscane. »



Un diplôme inscrit dans l’innovation et l’avenir



A la différence d’autres doubles diplômes qui sont des diplômes de droit comparé, ce nouveau Master se voit doté d’une « identité propre », inscrit dans la spécialisation du droit des affaires, dans l’innovation et l’avenir. « Quand nous avons travaillé avec le Professeur Paolo Passaglia (professeur à l’Université de Pise, coordonnateur scientifique du service de droit comparé de la Cour constitutionnelle italienne, il sera le responsable pédagogique pour l’Université de Pise, NDRL), nous avons voulu penser l’entreprise dans son futur. Un enseignement en droit du numérique sera donc dispensé mais aussi en droit de l’environnement car on sait qu’à l’avenir les entreprises seront tenues de respecter des contraintes environnementales. On espère d’ailleurs que cela servira aussi de sensibilisation aux entreprises », ne manque pas de pointer Anne-Marie Luciani. Intervenant régulièrement à l’Université de Corse comme Professeur invité (il a donné la semaine du 8 janvier un séminaire sur la cyber-sécurité et les droits fondamentaux), Paolo Passaglia a travaillé ces trois dernières années avec Anne-Marie Luciani à la création de ce double diplôme : « Le Professeur Passaglia vient régulièrement en Corse depuis plusieurs années et cela fait trois ans que nous travaillons sérieusement sur ce diplôme. Le temps d’élaborer la maquette, d’obtenir les accords des instances des deux universités, d’avoir l’autorisation de signer la convention, tout cela est extrêmement long », retrace Anne-Marie Luciani qui se dit pressée aujourd’hui, d’accueillir les premiers étudiants en septembre.



Renforcer le lien naturel avec l’Italie



« Quand le Président m’a confié la mission de développer les relations avec l’Italie, l’un des objectifs que nous nous étions fixé, c’était à la fois de donner du sens à l’étude de l’italien en général à l’Université de Corse, et de reconstruire le lien avec l’Italie, qui est un lien naturel. Moi je considère la Toscane comme la terre ferme de la Corse. Nous devons cultiver notre lien avec l’Italie car nous sommes une île et une région méditerranéennes. L’idée était donc de rationnaliser tout ce qu’il se faisait au sein des composantes des laboratoires de recherche avec l’Italie et de pouvoir renforcer cette stratégie de coopération à travers des projets plus précis et plus approfondis dont des MoU (Memorandum of Understanding) qui sont des accords-cadres qui permettent de renforcer la coopération dans différents domaines avec des universités partenaires, dont les Baléares, la Sardaigne ou encore Pise », confirme Fabien Landron, chargé de mission « Relations internationales et coopération avec l’Italie » à l’Université de Corse.



A la fin de leur stage, les étudiants devront présenter un mémoire, en Italie, pour le coup, ce qui donnera lieu, tradition transalpine oblige, à une véritable soutenance, avec tout l’apparat qui y est associé. « Ils ne porteront pas la toge mais ils auront une couronne de lauriers, s’extasie la vice- doyenne de la Faculté de Droit. L’université italienne apporte une plus grande solennité et c’est pour cela que nous avons décidé que ce que nous appelons, nous, le rapport de stage, serait présenté à Pise ».



Un couronnement, au propre comme au figuré, dont les étudiants ne manqueront pas de se souvenir tout au long de leur vie. « Devenir Dottore, ça a encore un véritable sens », sourit, avec émotion Anne-Marie Luciani