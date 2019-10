L’Università di Corsica-CNRS cerca à inghjuvanisce u Medievu

A longu andà, si tratta di mette à fiancu à st'edizione critica di a cronaca di Giovanni della Grossa un'enciclupedia interattiva di u Medievu corsu, per un dettu cù l'atlanti cartugrafichi, parechje leie ver'di i siti archeulogichi è i ducumenti d'archivi numerizati. Intantu, volenu andà i prutagunisti di stu prugettu al di là di a messa à dispusizione di u publicu di sta ricerca fundamentale, per allargà stu prugramma à a sucetà civile. Per un dettu, si face avà un itinerariu in giru à u patrimoniu medievale è militare di Bunifaziu, in partinariatu cù l'uffiziu di u turisimu, per circà à avvalurà sti lochi à u livellu ecunomicu. U cuncettu ? Si tratta di mette in valore ste furtificazione genuvese arrimbendu si à una ricustituzione in 3 D di u Torrione genuvese di Bunifaziu, per prupone visite à tempu virtuale è reale. « L'interessu hè di creà un pruduttu turisticu novu di valurisazione di stu patrimoniu, fendu vede u fruttu di a ricerca scentifica, face sapè Vannina Marchi Van Cauwelaert. Bunifaziu hè a cità di Corsica chì si tene u patrimoniu medievale u più riccu è u più cunnisciutu. Hè una cità maestra permette in ballu una cullaburazione trà i cercadori è i prufeziunali di u turisimu, appiechendu e tecnulugie nove à a valurisazione di u patrimoniu ».

À tempu, sò previste d'altre azzione à u livellu di u territoriu isulanu. In partinariatu cù u museu archeulogicu di a Corsica, una mostra itinerante, inaugurata in ottobre di u 2019, nant'à i « Lochi di memoria di u Medievu corsu », permette in valore sta ricchezza storica è l'impronta memuriale di u periudu medievale.

Fattu da pannelli tradiziunali è da supporti numerichi, deve ristituisce stu chjassu patrimuniale 2.0 i frutti di a ricerca à distinazione di u gran'publicu lucale è turisticu inde parechje cumune di Corsica, circhendu à inghjuvanisce u Medievu.

Eppuru, ùn a si franca stu prugramma scentificu di l'Università di Corsica è di u CNRS da un aspettu di prima trinca di a ricerca : a trasmessa à e generazione nove per via di u publicu sculare è di a reta accademica. Da quì à u 2020, devenu mette in ballu e squadre di u laburatoriu LISA un'appiecazione numerica à usu pedagogicu per insignà u Medievu à u primariu è à u sicundariu à parte da i travagli di ricerca i più freschi. « A nostra ambizione hè di creà un arnese piacevule è didatticu per i prufessori, da ch'elli possinu rende st'insignamentu di più attrattivu per via di supporti muderni, cum'è per un dettu i filmetti, spieca Vannina Marchi Van Cauwelaert. Face parte di e cundizione per rende accessibule tutta a ricchezza di stu periudu storicu »