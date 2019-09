L’Università di Corsica, un puntellu di a vita studientina

spieca Jérémie Santini, incaricatu di missione « vita studientina » à a presidenza di l'Università di Corsica. Hè per quessa ch'è no circhemu à piglià megliu in contu i so bisogni è à megliurà a so vita nant'à u campus di pettu à l'attività chì venenu in cumplementu di i so studii. Si pò fà, per un dettu, per via di a creazione di piattaforme di spressione o per via di chjame à prugetti per u mondu assuciativu ».

Gestisce a so scrizzione, u so alloghju, i so attività di passatempu... u mondu di i studii superiori hè dinù un universu difficiule da ammaestrà per i studienti. L'ambiu novu, e cundizione di travagliu è l'autunumia sò affari chì impauriscenu à spessu quelli chì affaccanu. Ùn a si franca da issa regula u campus di Corti. Hè per quessa ch'ella hà fattu l'Università di Corsica di a megliurazione di l'accumpagnamentu, di a qualità di vita è di u benestà di i so studienti una primura maiò di a pulitica ch'ella mette in ballu.<« À tempu à a so furmazione, pò truvà si un studiente di pettu à parechje difficultà è bisogni,

Per mette in ballu sta pulitica, hà cuncipitu l'Università di Corsica, per a prima volta cù a rientrata di u 2019, un schema direttore di a vita studientina. Vale à dì un arnese di rigiru per almanaccà una quarantina d'azzione per i quattru anni à vene. Ottu tematiche sò in core à stu dispusitivu : l’alloghju, l’alimentazione, a mubilità, a salute, u sportu, a cultura, l’attività di passatempu è a vita assuciativa o sindicale. U scopu : travaglià nant’à tutti l’aspetti di u parcorsu di u studiente da megliurà a so qualità di vita nant’à u territoriu, da favurizà u sintimu d’appartinenza à u stabilimentu è a so riescita.







Per accustà a prublematica da ogni parte, hè stata fatta una cunsulta cù i studienti, l’attori esterni à l’Università di Corsica è l’uperatorii di a vita studientina cum’è u Crous, a Cullettività di Corsica è a Merria di Corti. Dapoi u mese di sittembre di u 2018, sò state fatte una sessantina di reunione è una grande inchiesta impegnendu i studienti per capisce megliu e so attese è i so bisogni. In fatti, anu participatu più di milla studienti à st’inchiesta, vale à dì un tassulu di risposte di 26 %, assai più altu chè a media naziunale per stu generu di cunsulte universitarie. Cù i dati racolti per via di stu studiu, hà definitu l’Università di Corsica quattru scopi maiò : uttimizà l’integrazione di i studienti è a so autunumia, accumpagnà li inde a so diversità è e so specificità per a riescita, per prumove un campus di u campà inseme è cuncipisce una messa in ballu nuvatrice è custruita in cumunu.







Per i studienti chì sò per francà u passu è fà un saltu inde u mondu di l’insignamentu superiore, à fiancu à i dispusitivi dedicati à l’urientazione dapoi parechji anni, l’Università di Corsica face a scumessa di creà una reta più stretta inde i licei. U scopu : prumove e furmazione pruposte nant’à u campus di Corti ma dinù megliurà a cunniscenza di e dimarchje è di i dispusitivi di a vita studientina. Sò previste d’altre azzione per un dettu di pettu à e scrizzione, cù un dispusitivu d’accolta individualizatu per via di appuntamenti per i studienti chì ne averebbenu bisognu. Da avvià li megliu inde stu mondu universitariu, face dinù a scumessa u schema direttore di a vita studientina di creà un locu d’accolta unicu per risponde à tutti i generi di dumande. « Quand’elli entrenu per a prima volta à l’Università o quand’elli anu bisognu di rinsignamenti precisi di pettu à una scrizzione, un vaccinu, una nota o attività spurtive, accade ch’elli ùn sappiinu i studienti à chì porta li tocca à pichjà, rileva Jérémie Santini. Per via di stu locu d’accolta unicu, si tratta di creà un polu per risponde à e so dumande, infurmà li o avvià li ver’di i servizii cuncernati ».





Ùn a si franca di ste misure a precarità studientina. Per un dettu, hà messu in ballu l’Università di Corsica un dispusitivu cù a Cullettività di Corsica per finanzà a mubilità geugrafica è fà calà e spese per i studienti à chì li tocca à spiazzà si per fà i so stazii per a so furmazione. Prova serà ch’ella cerca dinù à accumpagnà i studienti puru al di là di i so muri.











Da a banda di l’alloghju, s’interessa u schema direttore à i studienti chì si cercanu un tettu. Di pettu à a situazione di tensione inde stu duminiu è à l’offerta di u Crous di Corsica - 800 alloghji per circa 4800 studienti - si anu da impegnà l’Università di Corsica è u Crous per accumpagnà i studienti inde a so ricerca d’alloghju. Per via di a piattaforma Lokaviz, gestita da u Cnous à u livellu naziunale, anu da circà à fà u censu di l’alloghji privati in Corti à destinazione di i studienti da pudè li avvià ver’di stu generu d’offerta. « Pò esse largu assai u campu d’intervenzione di l’Università inde u duminiu di a vita studientina, cù azzione assai cuncrete, cunsidereghja Jérémie Santini. L’ambizione di u schema direttore ch’è no mettimu in ballu hè di accumpagnà i nostri studienti da u primu à l’ultimu ghjornu di a so prisenza à l’Università, nant’à u campus è puru al di là ».