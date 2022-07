L'Ultra-trail "Terre des Dieux" part de Calenzana : il faudra être (très) costaud

« On avait en amont anticipé cette canicule dans notre règlement intérieur avec le kit canicule» souligne Marylou Valery, la présidente de Mantinum. « On avait pris des précautions et demandé aux coureurs de se doter notamment de crème solaire, lunettes de soleil, casquette saharienne et bien sûr de l’eau, minimum 2 litres. On est en lien étroit avec les autorités pour prendre à tout moment des mesures adaptées et informer les participants ».





Ces participants seront au nombre de 80, venus de Corse (23 dont 5 féminines), du continent et de nombreux pays européens : Hollande, Pologne, Italie, Espagne…. 15 « pacer » feront une partie du tracé avec les concurrents.

Cet Ultra trail est le seul « 100 miles » de Corse sur la quasi-totalité du GR20. 99% de la course se fait sur de vrais sentiers de montagne qui empruntent les chemins pastoraux qui parcourent la montagne insulaire en été. « Parfois on est à la limite de l'alpinisme avec des passages où les mains servent à s’agripper à des chaines ou à la roche » avertit Marylou Valery.





Un parcours exigeant donc sur lequel chaque participant peut avant tout se mesurer à lui-même avec un environnement magique, des paysages sublimes et fascinants mais aussi pour les organisateurs la mise en avant d’une région, de sa population de sa culture. Des stands seront d’ailleurs présents au sein d’un « village » au départ, dès ce mardi, à l’arrivée à Zonza et au Mantinum lors de la remise des prix. Une compétition qui se veut éco-responsable, développée avec les acteurs locaux et les organisations environnementales pour respecter et protéger la faune et la flore corse.





« Il faut souligner que nous sommes une petite association et sans les quelque 150 bénévoles répartis sur 25 points, nous ne pourrions pas l’organiser » précise la présidente. Les professionnels de santé seront aussi sur le parcours : infirmiers, docteurs, podologues, kinés, secouristes, pompiers…





Si pour beaucoup, « l’essentiel est de participer » ou l’occasion d’une belle expérience, on peut s’attendre du côté des cadors à une belle empoignade.

Chez les hommes on suivra plus particulièrement le mano a mano entre Grégoire Curmer, vainqueur de la fameuse Diagonale des fous (Réunion) en 2019, et Jules-Henri Gabioud vainqueur du Tor des Géants (Vallée d’Aoste, Italie) en 2011 et du dernier Tor des Glaciers (Vallée d’Aoste, Italie). A cette lutte pourrait bien se mêler Renaud Rouanet vainqueur de l’Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour 2021, 2ème du Grand Raid de Pyrénées.





Parmi les partenaires, outre les officiels, les Chemins de Fer de la Corse qui offre un pass aux concurrents sur toute la semaine sur le réseau. Important aussi la start-up Kitempu qui donnera la météo au départ et tout le long du parcours grâce à son appli.

Selon les organisateurs les premiers coureurs sont attendus vendredi matin.

La remise des prix se fera dimanche à partir de 17h30 au Mantinum, à la Citadelle de Bastia.

En prélude à celle-ci seront organisées sur l’Aldilonda et le Spassimare des courses pour les enfants, de 6 à 16 ans.