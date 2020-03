L’Orsi Ribelli lancent une cagnotte pour récolter des dons pour les soignants d'Ajaccio

L’associu se supporteurs du club de foot AC Ajaccio, l’Orsi Ribelli tient à apporter son soutien à toutes les victimes et familles touchées mais également au personnel soignant de l’hôpital d’Aiacciu, de la clinique d’Aiacciu, des EHPAD, de Castelluccio "et plus largement encore tout le corps médical, le personnel soignant, le SAMU, les pompiers et toutes les personnes de notre ville et du reste de la planète qui luttent aujourd’hui pour notre santé tout en prenant à chaque instant le risque d’être infectées à leur tour." et c'est pour cela qui a lancé une cagnotte en ligne."Afin de vous remercier chaleureusement, nous tenions à apporter notre pierre à l’édifice en organisant une cagnotte en ligne dont l’intégralité des gains sera reversé aux soignants de l’hôpital d’Aiacciu afin d’améliorer leur quotidien au travail (achat de matériel, restauration etc...).Amis Ajacciens, s’il vous plaît, suivez les consignes de sécurité, pour le bien de tous, restez chez vous !"Stati in casa.Lien de la cagnotte