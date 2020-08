L'"Ocean Victory" au mouillage à la Pointe de la Revellata

Propriété du milliardaire russe' Viktor Rashikov, 72 ans, qui a fait fortune dans l'industrie du fer et de l'acier, « Océan Victory « en provencance de Villefranche-sur-mer est depuis dimanche matin au mouillage entre la Pointe Saint-François et le phare de la Reveletta, au Sud de Calvi. Nombreux sont ceux en bateau, en jet, en paddle et autres à tourner autour de ce méga yacht de 140 mètres de long pour 20 mètres de large propulsé par deux moteurs diesel de 3 400 CV.

Le bâtiment est pourvu de sept ponts, possède 13 cabines pouvant recevoir 26 invités, compte un équipage de 50 personnes et sa vitesse de croisière de 18 nœuds peut aisément atteindre les 25 nœuds.

« L'Océan Victory « est sorti du chantier naval Fincantieri à La Spezia en Italie en décembre 2014.

L'accent a été mis sur les équipements permettant de respecter au maximum l’environnement, et il a été fait appel pour le design à Espen Oeino de Monaco alors que l'aménagement intérieur a été confié au décorateur Alberto Pinto qui a un cabinet à Paris

Outre un jacuzzi sur le pont, on trouve sur l’Ocean Victory un beach club avec vue sur mer, un garage pour un tender de 14 m, un cinéma, un salon de beauté, six piscines de plus de 8 mètres de long, un salon d’observation sous-marine et un hangar pour hélicoptère.

Le coût de ce géant des mer avoisinerait les 300 millions de dollars.