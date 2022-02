L'Ile-Rousse : la ville candidate au label "petite cité de caractère"

"Notre ville fait face à un grand nombre d'incivilités de la part de quelques utilisateurs : s tationnements abusifs, usage généralisé de la double file, non-respect de la sécurité routière. Une situation qui devient de plus en plus difficile à supporter", annonce d'entrée le maire Angèle Bastiani qui pour lutter contre cet incivisme récurrent a proposé d'étendre le système de caméras de vidéosurveillance sur de nouvelles zones de la ville. "Après l'hôtel de ville, les écoles, les parkings , et depuis peu le jardin du fortin, la vidéo-surveillance s'étendra aux artères du centre-ville . Cela permettra à notre police municipale d'avoir accès aux caméras, réagir en direct et ainsi verbaliser plus facilement les contrevenants".



Le montant de l'opération est estimé à 29 087€ HT et il sera financé à 80 % par la dotation au titre des amendes de police. Les 20 % restants , par l' auto financement de la commune. Voté à l'unanimité par la majorité et abstention de l' opposition .



Des infrastructures éreintées par le temps



La pelouse du stade Jacques- Ambrogi était également a l'ordre du jour. "Cette délibération revêt une importance toute particulière. Notre stade municipal Jacques- Ambrogi et un haut lieu de rassemblement des lisulani , qui a connu les exploits des différents clubs qui s'y sont succédé et tant de générations qui y ont usé leurs crampons. Mais il n'y a pas que les crampons qui sont usés . Les infrastructures ont été éreintées par le temps". L'enceinte sportive sera donc rénovée dans son ensemble, par des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années et commenceront par la pelouse.

"Son revêtement paraît très vétuste et les caractéristiques sportives ne sont pas conformes à la Fédération française de football ", indique le maire. Le prix de sa remise en conformité complète, qui nécessite un remplacement de la couche de fondation, qui correspond à la première tranche des travaux, s'élève à 543 491 € HT , f inancés à hauteur de 20 % par l'Agence Nationale du Sport, 50% par le service des sports de la CdC , 3,5 % par la Fédération française de football amateur , 6,5% par l' État , et 20 % par la commune.



Le jardin des moines sera lui aussi réhabilité. Le coût de l'opération s'élève à 290 000€ HT , financé à hauteur de 20% par L' ATC , 60% par les fonds européens et 20% par la commune. Un laboratoire linguistique sera créé au sein des écoles Albert-Camus et le Petit Prince, dans le cadre de la politique de promotion de diversité culturelle et linguistique et de la modernisation des écoles. "L'éveil à la diversité linguistique est essentiel pour les enfants. C'est l'éveil à la pluralité des langues et l'apprentissage véritable des langues particulières ", précise le maire.



Corse, Anglais et Italien seront ainsi enseignés à travers des ateliers encadrés par l'équipe pédagogique. La valeur de ce laboratoire, créé sous forme de 20 valises électroniques et logiciels spécialisés, est de 6 350 € HT , financée à 80% par l'Etat et 20% par la commune.