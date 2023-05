L'Ile-Rousse : Les élèves du collège Pascal Paoli en voyage scolaire en Italie

Les élèves du 3e du collège Pascal Paol sont partis à la découverte de la Toscane et plus particulièrement du « triangolo d’or » dans le cadre d’un voyage scolaire organisé par Elisabeth Bottalico, professeure d’italien, avec l'aide de Mme Saladini, professeur d’histoire géographie et par monsieur Pianelli, professeur d’éducation musicale."Au terme du cursus italianiste collège, les élèves ont pu mettre en exergue leurs connaissances la pratique le la langue italienne et en particulier le dialecte florentin. Ils ont également pu faire une comparaison entre les trois villes du triangolo d’oro Siena, San Gimignano et Firenze … leurs similitudes et leurs différences également. Ils ont pu aborder le problème de la pollution notamment marqué dans la città del Rinascimento … les particularités des villes médiévales …" explique Elisabeth Bottalico qui a mené un travail en interdisciplinarité avec ses collègues.Un 15e voyage réussi pour cette enseignante pour laquelle "cette expérience qui laissera dans les yeux de ces élèves un souvenir inoubliable de leur passage au collège et de cette langue qu’ils ont apprise : l’italien ! Indimenticabile!"