L'Ile-Rousse : Françoise Colombani et Hélène Erika Sanchez au Spaziu

Les deux artistes exposent ensemble depuis longtemps, dans des styles différents : aquarelle et peinture pour Françoise Colombani ; estampe, gravure et ex-libris pour Hélène Erika Sanchez. Les œuvres sont principalement inspirées de la région de la Balagne, avec également d'autres horizons, comme le carnaval de Sisco ou les berges de Venise. Les traits précis et coloris rappellent l'harmonie de la nature qui nous entoure, entre arbres et plages.

Françoise Colombani peint depuis 20 ans. Elle apprécie observer sa région, et peindre de nombreux paysages, ainsi que des sanctuaires.

Hélène Erika Sanchez a mis en place une exposition à l'entrée pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la gravure artistique, avec les outils, les techniques et les matières utilisées.

L'exposition est visible jusqu'à ce vendredi 19 juin, de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures.