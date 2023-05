L'Île-Rousse : Des élèves du collège Pascal Paoli en voyage scolaire à Londres

41 élèves du club d'anglais du collège d'Île-Rousse ont eu la chance de découvrir Londres du 2 au 6 mai 2023. Un voyage pédagogique organisé par leur professeure d'anglais, Mme Detourbe, accompagnée de quatre autres enseignants.

Au cours de ce séjour, qui a eu lieu pendant la semaine de préparation du couronnement du nouveau roi, les collégiens ont pu visiter les studios Harry Potter, où les décors et les costumes de la célèbre saga sont exposés. Ils ont également découvert le musée Madame Tussaud, où sont présentées des statues de cire de personnages célèbres. Les élèves ont également visité le Science Museum et le British Museum, deux sites emblématiques de la capitale britanique.

En plus des activités culturelles, les élèves ont pu découvrir les curiosités de la ville, telles que Big Ben, Piccadilly Circus ou encore Tower Bridge. Ils ont également eu l'opportunité de pratiquer leur anglais en immersion, en séjournant chez des familles hôtes.

Mme Detourbe, qui a organisé ce voyage, tient à remercier "toutes les personnes et les institutions qui ont rendu possible ce projet : les municipalités, les commerçants, les sponsors, les collègues et le personnel du collège d'Île-Rousse." Elle exprime également sa gratitude envers les élèves et leurs familles, qui ont soutenu et investi dans ce voyage éducatif qui restera gravé dans les mémoires de chacun.