L'Île-Rousse : 6 000 visiteurs attendus à la deuxième édition du salon de la chasse Caccia d'oru

Ce week-end, le parking de la place Paoli accueille avec enthousiasme la seconde édition du Salon de la Chasse Caccia d’Oru, organisé par l’Association des Commerçants et Artisans d'Ile Rousse. Pour Gilbert Baracchina, président de l’ACAIR, cette réalisation témoigne d'un long parcours : "C’est un travail de longue haleine. 8 mois d’implication acharnée pour en arriver où nous en sommes aujourd’hui! Nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette nouvelle édition, améliorée et développée. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons réalisé."



Une célébration de la passion insulaire pour la chasse



Trois jours qui mettent à ainsi l’honneur l’activité préférée des insulaires. Avec ses 17 000 permis délivrés, la chasse représente l'activité favorite des insulaires, toutes disciplines confondues. À cette occasion, les visiteurs, chasseurs confirmés, amateurs ou simples curieux, ont l’occasion de découvrir tout ce qui peut être en lien avec cette discipline. "Cela va des véhicules aux pièges, des chiens, aux croquettes, et les armes bien évidemment. Les exposants sont nombreux et offrent un large choix d’articles pour les chasseurs" ajoute le président de l’association.



Outre les stands, le Salon propose des animations artistiques et sportives telles que la chasse à l’arc, la démonstration de forge ou de taille de bois, et le Ball Trap. Le club Cursinu est également présent pour confirmer les compétences des chiens sur place avec des experts. "Cette 2 édition, on l’accueille avec grand plaisir. La 1ère était une réussite et cette edition monte en gamme. C’est le 1er événement du printemps qui ouvre la saison des animations sur cette place pour l’année 2024. Ce salon est pour nous un apport économique important. Il nous fait également découvrir cette activité de loisir et sportive. C’est un beau moment pour Lisula que nous soutenons volontiers à la mairie. Merci aux organisateurs qui s’impliquent tout au long de l’année. Et cela demande une grande organisation notamment pour la sécurité et une transversalité de travail entre les organisateurs les institutions, les collectivités et la population" précise Angèle Bastiani, maire de Lisula.



Pour rappel, afin de mettre place au travers de cet événement une belle action écologique , il est possible de rapporter sur le champ de foire, les cartouches usagées. En échange, une boîte neuve sera remise aux chasseurs impliqués. "Nous sommes organisateurs de brevet de chasse dans le sud, et nous sommes venus voir, en tant que chausseur ce salon mais aussi pour pouvoir organiser avec eux un partenariat. C’est bien sûr un plus de faire ce genre d’événements pour la discipline. Cela sert à faire connaître tout ce qu’il y a autour de la chasse, ce qui se fait aussi ailleurs. Découvrir tout ce que l’on ne connaît pas et découvrir aussi les nouveautés présentées" explique Dumè, chasseur du 2A.





Un programme riche pour le week-end



Ce samedi sera marqué par une série d'activités passionnantes telles que des démonstrations de sculpture sur bois par Nicolas Dorange, champion de France 2021, des présentations de chiens de sang et d'arrêt, des démonstrations de forge, ainsi qu'un concert animé par le groupe DESK en soirée.



Le dimanche propose une continuation des activités avec des démonstrations variées, des rencontres avec des experts et des ventes de pièces sculptées par Nicolas Dorange.



En parallèle des festivités, une action écologique est mise en place avec la collecte des cartouches usagées en échange de boîtes neuves pour les chasseurs impliqués. De plus, l'événement permet la création de partenariats essentiels pour la promotion et le développement de la discipline, comme le souligne Dumè, chasseur du 2A.



Le salon se clôture dimanche soir avec un concert des sonneurs de l'Aude, offrant ainsi un moment convivial à tous les participants.