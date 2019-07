L'Ile-Rousse : 5 blessés dans une collision

La collision est survenue sur la RT30, au col de la Fogata. Deux véhicules sont impliqués dans l'accident.

Cinq personnes - de 16,18,19 et 25 ans -ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Calvi par les sapeurs-pompiers de Lisula et de Calvi qui se sont rendus rapidement sur place.



Et 2 à Novella

Un peu plus tôt - 11h45 - un autre accident s'est produit à Novella.

Là les pompiers ont pris en charge deux personnes légèrement blessées.