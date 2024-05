L’Hacienda à Oletta : Dix ans de réussite pour Maie Rasuri

« L’idée m’est venue voilà 10 ans, au réveil », explique Maie Rasuri, ancien professionnel de la restauration et des métiers de la nuit, spécialisé également dans le design et la publicité. « J’ai eu envie de réaliser quelque chose qui n’existait pas chez nous, un hébergement de luxe inédit. Le lieu, je l’avais déjà en tête : la maison en face de celle où je vivais à Oletta, une maison que j’ai toujours connue et qui me fascinait. Pour moi, c’était l’endroit idéal pour y dérouler mon projet. »

L’entrepreneur a rencontré des scepticismes initiaux. « Tu vas te casser la gueule », « Ça ne marchera jamais ici »... Mais malgré ces avis négatifs, il a persévéré, ouvrant un crédit pour acheter la maison de ses rêves. « J’ai moi-même fait les plans de rénovation pour créer cet inédit en Corse. Je ne voulais pas d’un copier-coller de ce qui existait déjà. Je n’ai pas fait d’étude de marché, j’avais vraiment confiance en moi. Le monde de la nuit que j’ai côtoyé dans les années 90 m’a inspiré. »

L’Hacienda a ouvert ses portes en mai 2014 et propose aujourd'hui quatre suites de luxe, offrant des prestations haut de gamme à la nuitée, pour un week-end ou une semaine. « Des suites pour couples uniquement. L’occasion pour eux de briser la routine, de se retrouver dans une ambiance de luxe, de quiétude, de relaxation. » Les suites, allant de 30 à 50 m², sont thématiques : Égypte, Crazy Horse, Prohibition, Versailles. Elles sont équipées de tout le confort moderne : jacuzzi privé, mini-bar, cheminée, télévision grand écran, connexion Wi-Fi, kitchenette, room service, et terrasse aménagée. À l'extérieur, un parking privé surveillé, une piscine, des transats, un espace lounge, et des massages sur demande offrent 1500 m² de bien-être.

Pour assurer un service personnalisé, Maie Rasuri s’occupe de tout, aidé par une femme de chambre et un jardinier. « J’ai opté pour m’occuper personnellement de tout car je privilégie le contact humain. Je sers moi-même les petits déjeuners, à base de produits frais, artisanaux, locaux. »

En ce mois de mai, à l'occasion du dixième anniversaire de l'Hacienda, Maie Rasuri dresse un bilan positif. « Le bilan est merveilleux. Je n’ai jamais eu de doute et ça a marché tout de suite. Ouvert toute l’année, je bénéficie d’une clientèle locale et je suis pratiquement complet tous les week-ends, avec des habitués qui viennent 2 à 3 fois par an, notamment à l’occasion de week-ends à thème comme la St Valentin, Noël, Nouvel An. J’ai aussi une clientèle extérieure durant la saison estivale. Des couples d’une vingtaine d’années à des couples plus mûrs. »

En termes de réputation, l’Hacienda a su dépasser les frontières de l’île, avec des critiques élogieuses sur les sites spécialisés. « Lieu incontournable pour les couples » ou encore « Luxe et convivialité se côtoient à l’Hacienda », peut-on lire.

Toujours en quête d'excellence, Maie Rasuri ne compte pas s’arrêter là. « Je nourris bien sûr d’autres projets. D’autres suites et peut-être aussi une restauration sur place avec une carte raffinée. » Alors, pourquoi ne pas rêver un peu vous aussi ?