L'Étoile Cycliste Bastia Biguglia organise le challenge "I Giri Muntagnoli" dans le Nebbiu

L'Étoile Cycliste Bastia Biguglia (ECBB) se prépare activement pour le challenge "I Giri Muntagnoli", prévu les 20 et 21 avril 2024 au départ de Muratu, dans le Haut Nebbiu. Cet événement prend une importance particulière cette année en accueillant le championnat Inter régional Sud-Est, attirant environ 120 concurrents de 11 à 78 ans venus de Corse, d'Occitanie et de PACA. L'ECBB se dit "honoré" d'avoir été choisi pour organiser cette compétition majeure, qui change de département chaque année au sein des trois régions concernées. Le programme s'annonce intense et varié pour les participants et les spectateurs.



Le samedi après-midi, les coureurs s'élanceront pour un contre-la-montre individuel, démarrant depuis le lac de Padula pour atteindre l'église Saint Michel de Muratu. Ce parcours exigeant de 11 km avec 400 mètres de dénivelé positif promet de mettre à l'épreuve les capacités des cyclistes.



Le dimanche matin, le défi se poursuivra avec une boucle de 10 km à parcourir neuf fois pour les concurrents les plus aguerris. La difficulté diminuera progressivement selon les catégories, jusqu'aux plus jeunes qui effectueront 2 ou 3 tours seulement. Les départs et arrivées se feront au cœur de Muratu, passant par des paysages pittoresques tels que le village de Vallecalle et le rond-point de San Stefanu.

Il est à noter que les non-licenciés auront l'opportunité de participer à l'événement s'ils présentent un certificat médical valide, offrant ainsi une occasion unique de vivre l'expérience du cyclisme compétitif dans un cadre exceptionnel.

La journée du dimanche se clôturera par la remise des prix et des maillots de champions à partir de 14 heures, devant l'impressionnante église romane de Muratu. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur SPORT'N CONNECT jusqu'au vendredi 19 avril 2024