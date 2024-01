L'Etat entreprend de préserver neuf sites géologiques remarquables menacés en Corse

C'est l'Etat, par l'entremise de la Commission régionale du patrimoine géologique (CRPG), qui a sélectionné ces neuf sites parmi les 38 inventoriés en Corse, parce qu'ils sont particulièrement menacés par "le pillage, l'érosion, la destruction potentielle des affleurements par aménagement immobilier ou routier". Deux de ces sites sont situés en Corse du Sud et sept en Haute-Corse (*).



Ils ne recouvrent parfois qu'une superficie très réduite, comme au Vazzio. Dans ce quartier d'Ajaccio, la zone à protéger représente un simple talus de 25m2, qui est situé en zone urbanisée, juste au-dessus de la route. Or, l'intérêt patrimonial de ce site est reconnu au niveau international. Un premier fossile y a déjà été découvert et d'autres pourraient l'être, ce qui justifie le besoin de le protéger.



Sous le sémaphore du Monte Maggiore, à Ersa dans le Cap Corse, le grand public ignore sans doute l'existence de péridotites jurassiques. Ces roches, qui affleurent, entrent dans la constitution de la couche supérieure du manteau terrestre. Le site a beau être classé Natural 2000, ces roches sont menacées par l'érosion.



A Rogliano, la grotte de la Coscia est une grotte calcaire du pléistocène (l'ère glaciaire), située en bord de mer et ayant permis d'étudier la plus importante population de cerfs de Caziot en Corse, via des ossements qui ont été découverts dedans. Mais une partie de la grotte s’est effondrée à cause des variations d’humidité.



La volonté de l'Etat est d'accentuer la protection de ces sites via la prise d'arrêtés préfectoraux qui interdiront toute tentative de destruction, d'altération ou de dégradation des sites en eux-mêmes, mais aussi des fossiles et minéraux qui font leur richesse géologique. Ce projet a recueilli les avis favorables des diverses instances consultatives, il est soumis à la consultation du public jusqu'au 8 janvier.



(*) Les sites sélectionnés sont : les pillow-lavas jurassiques de l'Inzecca à Ghisoni, le monolithe d’Algajola et la carrière de granite carbonifère de Corbara, la brèche ossifère pléistocène de Corte, les verde di Corsica jurassique d'Orezza à Pietricaggio et Piobetta, les nummulites éocènes de Balagne à Palasca, les faunes pléistocènes de l’abri sous roche de la Punta di a Coscia à Rogliano, les péridotites jurassiques du Monte Maggiore à Ersa, les dépôts détritiques oligocènes du Vazzio à Ajaccio et la diorite orbiculaire carbonifère de Sainte-Lucie de Tallano.