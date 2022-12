L'EFS a déployé le dispositif "Alerte rouge" : pourquoi les Corses donnent-ils moins leur sang ?

Brigitte Peres met également en avant un paradoxe à ce sujet. « On dit que 90 % de la population est d’accord avec le principe de donner son sang. Mais d’après les statistiques, il n’y a que 4 % de la population qui donne véritablement son sang, et en Corse, c’est beaucoup moins. Ça fait une grosse différence ! Il y a toujours moins de monde pour agir. On se dit ‘ça va faire mal’, ‘ça prend du temps’. » Tout l’enjeu est donc de parvenir à mobiliser les gens, particulièrement en hiver, où on constate une importante chute des dons. « Il y a plusieurs facteurs à ça. D’abord, les gens ont plus tendance à être malades, mais surtout, ils sont moins disponibles. Avec les fêtes, personne ne pense plus à ça. »



Pour tenter de compenser cela, l’EFS Corse va « chercher les donneurs ». « Les jeunes, on arrive à les atteindre en allant nous manifester autour de l’université. Malheureusement, on les perd quand ils rentrent dans la vie active, et on les retrouve vers la quarantaine », note Brigitte Peres. En effet, les 45-70 ans sont les populations les plus fréquemment reçues dans les centres de dons. « Les femmes ne sont plus enceintes, et de manière générale, les gens sont bien plus assis dans leurs situations professionnelles. Donc plus organisés, et aptes à se déplacer. »