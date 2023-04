L’Associu Paisani Corsi lancera bientôt la première marque fermière de Corse

Pour développer cette marque, l’associu s’est notamment inspirée de l’exemple de la charte fermière basque Idoki qui entretient un lien étroit entre producteurs et consommateurs depuis le début des années 1990. « L'idée, c'est de rayonner sur la Corse et de dire ce qu’est un produit fermier parce que tout le monde s'y perd. On parle souvent du produit corse, mais nous, nous voulons être "produit fermier Corse". Cela revient à dire que nous sommes d'abord agriculteurs, que nous travaillons la terre, avons un cheptel, produisons notre matière première qui peut être du lait, de la viande, de la châtaigne, du miel ou du raisin. Puis, nous transformons cette matière première en fromage, charcuterie, farine, ou vin, et après, nous sommes aussi vendeurs de notre produit. Ce sont ces trois aspects, agriculture, transformation et vente, qui font un produit fermier », indique Nelly Lazzarini, en précisant que cinq produits phares de l’agriculture corse seront ciblés par la marque : le miel, la farine de châtaigne, le fromage, la charcuterie et le vin.



« Ce sont des filières qui ont été soigneusement analysées. Un état des lieux des bonnes pratiques a pu être mis en place dans l’optique de créer un cahier des charges clair, transparent et protégeant les intérêts du consommateur. Dans celui-ci, nous avons défini des grandes lignes dans le modèle que nous voulons défendre, c'est-à-dire ce modèle d'agriculture paysanne, loin des exploitations surdimensionnées qui doivent faire absolument des volumes. C'est de l'agriculture telle qu'on la faisait dans les villages avant, donc de l'agriculture adaptée à la Corse », pose-t-elle encore.





Pour que les consommateurs s’y retrouvent, l’identification des produits fermiers sera bientôt facilitée par l’apposition du logo de la marque, qui sera officiellement dévoilée à la foire du fromage de Venaco, le 29 avril prochain. Un symbole fort. « C’est une foire où il y a encore du producteur fermier, où on s'y retrouve comme sur celle de Bocognano. Ce sont des foires qui ont un ancrage dans le territoire, qui ont toujours milité pour qu'il y ait encore des producteurs », se réjouit la présidente de l’associu, en promettant que le nom de la marque, encore tenu secret, ressemblera parfaitement à l’éthique et à la philosophie qu’elle incarne.