L'Associu Mimoria di Fiumorbu a célébré ses 30 ans d'engagement pour l'histoire et la langue corse

Depuis sa création en 1993, l'Associu Mimoria di Fiumorbu a joué un rôle vital dans la préservation et la diffusion de l'histoire du Fiumorbu, ainsi que dans la transmission de la langue corse. Sous la présidence de Jean François Vinciguerra, cette association a récemment célébré ses trois décennies d'existence lors d'une conférence qui a eu lieu le weekend-dernier. A cette occasion, Charles Bartoli, un membre incontournable de l'association depuis des années, a été le témoin privilégié des activités et des progrès réalisés au cours de ces décennies. Il a rappellé avec émotion les efforts constants déployés par l'Associu Mimoria di Fiumorbu pour préserver et célébrer l'identité historique et culturelle de la région.



Lors de cet événement anniversaire, une attention spéciale a été portée aux jeunes diplômés en licence et en master, dont le travail et la réussite ont été félicités. Parmi eux, Sampiero Mari, titulaire d'un 2ème master en histoire, a eu l'honneur de s'exprimer lors de cette conférence. Le sujet de la soirée a porté sur les faits historiques marquants qui ont marqué l'histoire du Fiumorbu, notamment la période sombre de répression orchestrée par l'armée française au début du 19ème siècle.



Le public a été captivé par le récit passionnant, s'intéressant activement à l'intervention. Les auditeurs, nombreux et attentifs, ont démontré leur profond intérêt pour l'histoire de la Corse et la contribution de la région à l'histoire nationale. L'exposé a mis en lumière le rôle crucial des femmes dans ces événements tragiques, soulignant leur contribution souvent méconnue mais inestimable.



Les échanges qui ont suivi ont enrichi l'expérience, avec André Rocchi, Maire de Prunelli di Fiumorbu, ajoutant des anecdotes intrigantes et peu connues à la discussion. L'Associu Mimoria di Fiumorbu continue de mener ses activités avec détermination. Une nouvelle conférence est déjà en préparation pour décembre, mettant en avant le thème de Sainte Lucie, témoignant ainsi de l'engagement continu de l'association envers la préservation et la promotion de l'histoire locale.



La conférence a pris fin dans une atmosphère festive, avec un concert envoûtant du groupe Tavagna.