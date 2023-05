L’"Association Bastia 2020" associe des étudiantes de l'université de Corse à son vide-dressing musical

« Notre association, créée en 2019, juste avant la pandémie, se veut une association d’entraide, intergénérationnelle, génératrice de lien social, une association festive militant contre l’isolement » rappelle Ghislaine Ferri. « Cette opération Vide Dressing qu’on organise deux fois par an à Bastia, permet aux jeunes et moins jeunes de partager des moments sympathiques, de créer des liens entre eux ». A l’organisation se sont jointes 4 étudiantes cortenaises. « Nous avons entamé à la rentrée 2022 des études de 3 ans en filière Bachelor technique de commercialisation », explique Anaïs Sibille.





« Dans le cadre de cette 1re année, on devait se greffer dans l’organisation d’un évènement et l’association 2020 nous en a offert la possibilité » ajoute Caterina Leoni. « Nous avons été en charge de réaliser l’affiche, les flyers et la communication de l’évènement. On s’est aussi mises en quête de trouver des partenaires pour la vente de gâteaux ce jour-là au profit de l’association » souligne encore Anaïs. « On sera aussi sur place pour l’animation le jour J. On sera ensuite notées dans ce qui consiste en fait en une mise en pratique de nos études » complète Caterina. Autre renfort d’importance pour Ghislaine Ferri : « Mr amouur », un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux (@monsieur_amouur). « A la base je suis créateur digital, spécialisé dans la vidéo », explique le tout jeune homme. « Mon but sera de réaliser des vidéos lors de l’évènement ».





50 stands sur la place Saint-Nicolas

« En seulement quelques jours et juste après l’annonce de ce Vide Dressing musical, nous avons bouclé notre quota de 50 stands » déclare fièrement Ghislaine. « On s’installera entre la station de taxis et la statue de Napoléon, car on s’est aperçu que tout le monde privilégiait le bas de la place. Ça permettra de dynamiser la ville et je l’espère de drainer aussi du monde dans les rues avoisinantes ». Ces stands proposeront vêtements, bijoux, accessoires de mode, sacs, lunettes, chaussures, maroquinerie... pour femmes, hommes et enfants. « Il y a aussi l'aspect écologique et de recyclage qui est important » précise Valérie Pucci-Evangelista de LA. Valerina qui se joint à l’Association 2020. « Par cette vente on peut en effet donner une seconde vie aux vêtements ».

Outre la vente, le côté festif sera de mise avec de 13 à 18 heures, une animation musicale signée DJ AM Band, 5 copains passionnés de musique.





Très dynamique, l’Association 2020 Bastia nourrit d’autres projets comme des lotos (le prochain aura lieu le 3 juin à la Salle polyvalente de Lupino, doté de nombreux et très beaux lots), un autre vide dressing à l’automne et une animation danses du monde comme celle réalisée avec succès rue Napoléon à Noël dernier ou encore des visites du patrimoine. « Nous sommes souvent sollicités par le public qui nous demande d’organiser telle ou telle manifestation. Dans la mesure du possible on essaye de réaliser leurs souhaits avec toujours cet esprit de rompre l’isolement », conclut Ghislaine Ferri.