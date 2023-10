L’Assemblea di i Zitelli fait son retour pour une 9ème édition

C’est un espace d’expression, de dialogue, et d’échanges qui a pour but d’éduquer les plus jeunes à l’exercice de la démocratie. Depuis 2013, l’Assemblea di i Zitelli, organisée conjointement par la Collectivité de Corse (CdC) et le rectorat de l’Académie de Corse, amène des enfants de 9 à 12 ans à se glisser le temps d’une journée dans la peau de conseillers territoriaux.



Après une pause liée à la crise sanitaire, cette simulation parlementaire reviendra pour sa neuvième édition le 9 juin 2024 au sein de l’hémicycle de l’Assemblée de Corse. Dans cette optique, ce vendredi après-midi, la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, le recteur de l’Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, et la conseillère exécutive Angèle Bastiani ont signé l’actualisation de la convention de partenariat liant les deux institutions.



L’occasion de rappeler que les classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème intéressées par ce projet pédagogique peuvent candidater pour réserver leur place dans l’hémicycle. Celles-ci seront ensuite sélectionnées conjointement par la CdC et le rectorat suivant des critères d’équilibres géographiques entre les deux départements mais aussi entre les zones rurales et urbaines. Les classes retenues devront par la suite s’astreindre à effectuer un travail préparatoire tout au long de l’année scolaire en élaborant une question destinée à la présidente de l’Assemblée de Corse, une question destinée au président du Conseil Exécutif ainsi qu’un projet de motion autour de plusieurs thèmes : la vie à l’école/au collège ; le bien-être, le sport, les loisirs et la santé ; l’environnement et la culture ; les citoyens en Corse, en Europe et dans le monde ; la Corse que je veux en 2050.



Afin d’obtenir des informations ou des conseils sur ces thématiques, les délégués et les enseignants pourront s’adresser aux cinq conseillers à l’Assemblée de Corse désignés pour être les référents de l’Assemblea di i Zitelli. Entre les mois d’octobre et janvier, ces élus se rendront en outre dans les établissements retenus afin de permettre aux élèves de travailler de façon précise sur les textes qu’ils souhaiteront défendre. Le jour-J, chaque classe candidate devra avoir désigné en son sein deux conseillers juniors en respectant le principe de parité afin de composer une assemblée de 62 conseillers en herbe qui se réunira sous la houlette de Marie-Antoinette Maupertuis. Après avoir visité les locaux de la Collectivité de Corse, les petits élus participeront aux commissions afin d'étudier les différentes motions, avant de s’installer en séance plénière dans les fauteuils de leurs aînés pour poser leurs questions orales (en corse et en français) à la présidente de l’Assemblée de Corse et au président du Conseil Exécutif. Enfin, les conseillers juniors débattront

pour désigner la motion qui leur semble la plus pertinente afin qu’elle soit reprise par les élus référents et présentée lors de la séance suivante de l’Assemblée de Corse.



Petite nouveauté, les élèves des établissements sélectionnés devront en outre proposer un travail créatif et illustratif sur un ou plusieurs thèmes : création de chansons en corse ou dans une langue parlée en Europe ; écriture d’un livre traitant d’une des thématiques, qui serait présenté aux élus et aux autres classes, voire distribué ; production de poèmes originaux qui seraient déclamés par leurs auteurs ; film ; exposition picturale ou photographique ou élaboration d’un journal, les modalités d’expressions sont variées et la dimension pédagogique indéniable.



En somme, une manifestation qui a pour but d’ouvrir au public le plus jeune l’espace démocratique qu’est l’Assemblée de Corse afin de « créer une émulation positive et ne jamais perdre de vue le sens même de l’action publique ».