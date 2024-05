L’Assemblea di a Ghjuventù s’apprête à renouveler ses conseillers

Constituée en juillet 2016, l'Assemblea di a Ghjuventù est chargée d’assurer la consultation de la jeunesse insulaire et de favoriser son implication auprès des institutions. Elle fait partie, avec le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ainsi que la Chambre des Territoires, des trois organes consultatifs de la Collectivité de Corse. Elle assure au plus haut niveau du cadre institutionnel corse l’expression de la jeunesse insulaire. Depuis son installation en avril 2017, cette institution a permis à ses membres de porter la voix de la jeunesse de l’ile sur de nombreux sujets.



Dotée d’une capacité d'initiative, l’Assemblea di a Ghjuventù peut s’autosaisir ou être saisie par la Présidente de l’Assemblée de Corse et par le Président du Conseil exécutif de Corse, lui permettant de formuler des propositions, d'émettre des avis, de poser des questions et de déposer des motions sur des sujets d’importance.



Jusqu’alors, l'Assemblea di a Ghjuventù a permis d’apporter sa contribution sur des problématiques majeures telles que le projet de révision constitutionnelle propre à la Corse, les enjeux sociaux y compris les stratégies de soutien à l'emploi, l'élaboration d'un rapport pour la création d'un fonds de solidarité pour les victimes de violences conjugales, les dérives mafieuses, les questions de mobilité, et la politique linguistique relative à la langue corse. « L’immense majorité de ces propositions ont été votées à l’unanimité, que ce soient de la part du groupe de gauche, des nationalistes, ou bien du groupe de droite. » se félicite Lisandru Bizzari, vice-président de l’Assemblea di a Ghjuventù.



Alors qu’elle arrive à la fin de sa troisième mandature, l’Assemblea di a Ghjuventù lance un appel pour recruter de nouveaux conseillers. « Sur les 62 conseillers actuels, certains vont rester en poste, car il est possible de faire deux mandatures, et d’autres, comme moi, vont partir », explique Lisandru Bizzari. « C’est une opportunité pour les jeunes de contribuer au débat démocratique, d'enrichir leur parcours personnel et de promouvoir le pluralisme des opinions. Unanimes, les conseillers affirment avoir acquis, à l'issue de leur mandat, une connaissance approfondie des institutions. » poursuit-il.



Cet appel concerne les jeunes âgés de 16 à 29 ans. Les jeunes souhaitant participer doivent envoyer leur dossier avant le 31 mai 2024. « Il faut montrer une implication dans une vie citoyenne. Ça prend du temps, il ne faut pas avoir peur de travailler ni de discuter avec des gens qui ne seront pas d’accord avec vous » insiste Lisandru Bizzari.



Un jury, composé de 14 conseillers de l'Assemblée de Corse, examinera ensuite les candidatures au mois de juin. La composition finale sera annoncée lors de la session de juillet 2024 de l'Assemblée de Corse. La liste des pièces à fournir est disponible sur le site de l’Assemblea di a Ghjuventù. Parmi les critères de sélection retenus - outre la parité - tendre vers l’équilibre sociologique de la Corse, apprécier le degré de motivation et les compétences personnelles de l’intéressé, tendre vers l’équilibre géographique de la Corse.



L'installation officielle de la quatrième mandature de l'Assemblea di a Ghjuventù est prévue pour l'automne 2024. Elle inaugurera la création d’une commission de déontologie, qui aura pour mission de suivre l’assiduité des conseillers. Autre nouveauté : Les mandats des conseillers seront désormais révoqués le jour de leur trentième anniversaire, « afin d’éviter un écart d’âge trop important », conclut Lisandru Bizzari.