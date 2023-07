L’Art de finir l’année à l’école Loviconi de Calvi

La dernière semaine de cours aura donc été pour eux l’occasion de proposer aux enfants de toutes les sections, des activités culturelles et ludiques en récompense de leur assiduité.



Spectacle, chants, musique, peinture, l’esprit était à la création artistique entre les heures de classes habituelles.



Parmi ces réalisations, une fresque monumentale, directement peinte « a secco » sur les murs de l’école, devrait subsister pour témoigner à travers le temps du talent de nos enfants.



Intitulée « L’Eroi simmu noi » l’œuvre a été exécutée de mains de maitre par les élèves de la classe de CM1 bilingue, qui après en avoir choisi le thème et préparé minutieusement la réalisation, ont invité leurs camarades des autres classes à participer au projet.



A son tour Ange SANTINI, c'est accordé le temps d'une visite impromptue pour honorer les petits peintres de sa présence.

Ce dernier n’a pas manqué d’éloges à l’égard des acteurs du projet, et les a tous encouragé à multiplier ce genre d’initiatives.



Une fois la dernière goute de vernis enfin appliquée, on ne pouvait que constater qu’au-delà de leur chef-d’œuvre, les élèves nous ont adressé une invitation à ne pas tenir la richesse culturelle de notre région à l’écart de leur monde résolument moderne.

En attestent les nombreuses références à la culture japonaise qui a su allier traditionalisme et modernité.



Et si grâce à nos enfants Calvi devenait l’endroit idéal pour s’ouvrir au reste du monde sans renier ses origines ?