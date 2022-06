« L'Amichi » : Le premier single de Yoann Paoloni

Né le 4 janvier 1984, Yoann Paoloni est compositeur-interprète. Il « tombe » dans la musique dès l’âge de 6 ans grâce à son père musicien. Le piano de son père est ainsi le premier instrument sur lequel il pose ses petites mains. Dans sa chambre, il est déjà sur scène, reprenant ses chansons corses préférées comme celles du groupe I Muvrini.C’est beaucoup plus tard, que Yoann fera ses premières expériences de la vraie scène. En 2010, il intègre le groupe Impiaghjera en tant que pianiste et sillonne l’île. « Fin 2017, quelques mois après avoir mis fin à cette aventure, un de mes amis me propose d’animer une soirée en tant que chanteur cette fois-ci » explique Y. Paoloni. « Je découvre la scène en tant que chanteur cette fois et cela m’incite à travailler ma voix et ma technique vocale au sein du groupe Un’Ideale ».L’expérience scénique et musicale se poursuit avec en avril 2020, sa prestation au premier Tremplin Musical Corse Music Events où il se hisse en finale. « C’est lors de ce tremplin que je vais faire une rencontre très importante celle de Vincenzu Lota, un artiste et ingénieur du son à ATOM Studio ».Leur collaboration débute en novembre 2020 avec une adaptation en langue corse de la chanson « Chanter » de Florent Pagny par Tittò Limongi avec des arrangements de V. Lotta. Sur FB le succès est immédiat récoltant quelque 20 000 vues !Yoann Paoloni entend alors poursuivre cette collaboration mais sur ses propres compositions. De ce travail éclot « L’amichi », son premier single, écrit par Tittò Limongi et produit par Vincenzu Lota à ATOM Studio. Dédé Sekli et José Ugolini font également partis des complices de Yoann. « Le texte de Tittò Limongi colle exactement à mes racines, à mes valeurs traditionnelles de partage. L’amichi est une chanson qui dit combien les amis sont importants pour nous. Ceux qui sont toujours présents. Avec les amis ce sont quelquefois des discussions sans fins, d’autres fois, c’est juste un mot ou même du silence, une présence. Des amis qui savent rire et pleurer avec vous. C’est la famille que l’on choisit. Ce titre évoque les histoires d'amitiés avec les bons comme les mauvais moments, mêlant mes mélodies pop à des influences musicales corses. Sans pour autant trop entrer dans mon intimité j’aime chanter ce que je suis, ce qui me passionne, ce qui me donne de l’émotion ». Sur le titre* sorti ce 10 juin on retrouve de belles pointures musicales comme le bassiste Pierre-Paul Pieri et Pierre Agostinetti au clavier. « L’amichi est un aperçu de mon premier album qui devrait sortir à la fin de cette année. Dans cet album j’aborderai différents thèmes qui me tiennent à cœur comme mes enfants ou la vision d’un monde nouveau plein d’espoir. J’y chanterai également cette vie pleine de lumières et ce parcours que j’ai choisi. Un album que j’ai souhaité ouvert et coloré et qui je l’espère plaira au plus grand nombre ».