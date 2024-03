« L’Alivetti » : Quand de jeunes balanins partagent en musique l’amour de leur langue et de leur culture

« Nous sommes tous originaires de Balagne, profondément ancrés dans nos racines, amoureux de notre langue et de notre culture » explique Lisandru Savelli à l’origine du groupe L’Alivetti avec Alexandre François. «Alex cherchait une voix pour chanter ses compositions à la guitare. La fusion a été immédiate, on était sur la même longueur d’onde. Puis on a rencontré Pascal Carboni et son fils Matheo qui apportent eux-aussi leurs voix».Si Alexandre joue de la guitare il met aussi à l’honneur les instruments emblématiques de l’île comme la Cetera. « Alexandre joue plusieurs sortes de guitare mais aussi de la Cetera, un instrument du XVIIe siècle, et qui s’est un peu perdu aujourd’hui. En Corse il n’y a plus que 150 joueurs et nous avons la chance de l’avoir parmi nous. Il parvient à raviver des airs anciens ». Mais Alexandre François va plus loin. «La cetera est un instrument bien particulier » explique-t-il. « Il y a la même base que la guitare mais il y a quand même un style particulier. J’essaie de proposer des pièces du traditionnel mais aussi de ma composition pour essayer de donner du renouveau à cet instrument qui se perd et pour essayer de le remettre sur le devant de la scène »Le répertoire du groupe puise dans les chansons corses des années 80/90 et 2000. Mais avec les qualités qui sont les siennes, le groupe nourrit des ambitions légitimes. «On ne faisait pour l’instant que des reprises mais on porte aujourd’hui le projet de faire un album de nos propres compositions » souligne Lisandru. « On a commencé à faire nos propres compositions sur une musique un peu plus Open World, en mettant toujours en avant la langue corse. Quand on parle de chants corses, beaucoup de gens évoquent les Lamenti. Nous on veut prouver qu’avec une musique Open World, on peut très bien chanter en corse ».Côté inspiration, l’amour bien sûr mais aussi des thèmes d’actualité, concernant l’environnement. « Ce sont des chansons d’amour, d’amour en général » précise Alexandre, «l’amour personnel, l’amour de notre terre, de notre langue mais aussi d’autres sujets qui nous interpellent comme le balbuzard en voie de disparition. C’est de toutes façons un travail collégiale, tout le monde apporte ses idées».Aujourd’hui si le groupe est bien ancré en Balagne et du côté de Sartène, il entend se faire connaitre du public bastiais, ajaccien et d’autres régions de l’île. «Ces trois jours de concert à Bastia étaient dans ce but. Aller à la rencontre de ce public, leur expliquer notre démarche » déclare Lisandru. Outre l’envie de se produire dans toute la Corse, L’Alivetti mûrit un album qui devrait sortir en fin d’année ou début 2025. « Cet album nous tient à cœur, un album contenant 100 % de nos compositions » indique Alexandre. « Pour ce CD le groupe s’enrichira de trois musiciens : violoniste, accordéoniste et percussions pour avoir quelque chose de vraiment beau, bien structuré ».Lisandru Savelli, 33 ans, chanteur (basse, contre et siconda).Alexandre François, 27 ans, compositeur (guitare et Cetera).Pascal Carboni, 46 ans, chanteur (terza)Matheo Carboni, 17 ans chanteur (siconda, contre et terza).