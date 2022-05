L’Ajaccien Paul-Antoine Lanfranchi sacré champion de France de Muaythaï

Paul-Antoine Lanfranchi, pensionnaire de l’Aiacciu Muaythaï, emmené et entraîné par Pierre Sanna depuis son plus jeune âge, est devenu champion de France de Muaythaï -81 kgs en junior combat.

Il a acquis le titre au terme d'une finale maîtrisée et remportée de main de maître face à Quentin Lo de l’Allach kick boxing mais également membre de l’équipe de France de la FFKMDA.





Un bel exploit pour Paul-Antoine qui clôture de la plus belle des façons sa saison et dont la performance récente augure une saison 2022/2023 prometteuse pour le jeune athlète ambassadeur sportif de la collectivité de Corse.