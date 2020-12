L’Ajaccien Frédéric Kowal médaillé aux championnats d’Europe Indoor d’aviron

Crise sanitaire mondiale oblige, ces championnats d’Europe d’aviron indoor, collés au championnat d’Angleterre, la BRIC, se sont en fait disputés en virtuel sur Internet. « Nous étions tous connectés via internet et dans ma catégorie nous étions une bonne cinquantaine » explique Frédéric Kowal, dans le milieu de l’aviron depuis de nombreuses années après avoir découvert la discipline à la télévision lors des JO de Moscou en 1980. Habitant à l’époque à Nogent sur Seine, il rejoint alors le club local d’aviron. Il y collectionne rapidement les victoires et intègre l’équipe de France.

Aux Jeux Olympiques d'été de 1996 à Atlanta, il remporte la médaille de bronze en «deux de couple» avec Samuel Barathay. En 2000, aux JO de Sydney, avec Adrien Hardy, il se classe septième de cette même épreuve. Pratiquant aussi l’aviron indoor, il s’y illustre. Installé en Corse, à Alata, depuis 2013, il était en mal de club mais découvre un autre passionné d’aviron, Paul Mattia, responsable du club Aviron de la Haute-Corse. C’est sous ses couleurs qu’il vient de participer à ces championnats d’Europe Indoor. «L’objectif était de parcourir 2000 m le plus rapidement possible. J’ai effectué un bon départ mais connu un petit moment de flou au 1000m. Dans les derniers 500, j’ai été très productif et j’ai remonté de la 5ème à la 3ème place, terminant 6'24 ». Coup double pour notre rameur car ce temps établit un nouveau record de France, détenu jusque là par David Liot en 6’26.



En terminant 3ème de ces championnats de Grande Bretagne et d’Europe, derrière les Britanniques Dix et Moss, mais devant l’américain Thorstenson, Frédéric Kowal a aujourd’hui de grandes chances de participer aux championnats du Monde en février 2021. Il faudra en effet attendre deux autres compétitions internationales en février, auxquelles il ne participera pas, pour savoir s’il figure dans les 5 meilleurs temps qualificatifs. En attendant, notre représentant insulaire continue ses entraînements avec en point de mire les championnats de France organisés par la Fédération Française d'Aviron, 30 et 31 janvier 2021 et ces championnats du monde d'aviron Indoor organisés par la FISA, les 27 et 28 février 2021. Et notre champion est en forme, puisque lors du Challenge de Noël, le 20 décembre dernier, il a battu deux records de France : celui du 4 minutes, en «parcourant » 1272 m, et celui du 5000 m qu’il a couvert en 16’42 secondes.