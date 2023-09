L’Adec et l'Ordre des experts-comptables de Corse unis pour mieux accompagner les entreprises insulaires

Ils accompagnent au quotidien près de 20 000 acteurs économiques sur le territoire. Les 183 experts-comptables de Corse et leurs quelques 850 collaborateurs sont les conseillers des entreprises insulaires en matière d’accompagnement comptable, fiscal et social, mais également dans leurs choix de développement, de recrutements, de cession ou encore de transmission. De facto, il semblait logique à l’Agence de Développement économique de la Corse (Adec), qui de son côté conçoit des dispositifs de soutien financier et supervise la structuration d’une politique d’ingénierie financière, de s’appuyer sur ces contacts privilégiés des entreprises pour mieux la diffusion de l’information auprès d’elles et échanger sur de bonnes pratiques au service du dynamisme économique. Ce vendredi 22 septembre à Lucciana, l’agence a ainsi signé une convention de partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) de Corse avec un double objectif.



« Le but de ce partenariat est d’une part de faire en sorte que les experts-comptables connaissent mieux les dispositifs de soutien économique de la Collectivité de Corse et de l’Adec en particulier envers les entreprises », explique Alex Vinciguerra, le président de l’Adec en pointant l’importance de « faire en sorte que ces professionnels du chiffre puissent avoir une connaissance parfaite des dispositifs de soutien public ».« Cela implique la transmission de nos fiches dispositifs à l’ensemble des experts-comptables », précise-t-il. Une perspective que salue le président du CROEC de Corse, Jean-Pierre Fabiani. « Nous n’avions pas forcément ces informations par le passé », souligne-t-il, « Il y a une écoute et une transmission d’informations plus efficace que ce qui existait par le passé ».



Par ailleurs, cette convention permettra également à l’Adec de mieux identifier les besoins d’accompagnement financier des entreprises et au CROEC de Corse d’être force de proposition et d’appropriation des dispositifs et outils financiers déployés. « Le deuxième objectif c’est de faire en sorte c’est que les experts-comptables puissent aussi nous proposer toute leur expertise en ce qui concerne de nouveaux dispositifs d’aides publiques ou même des nouveaux dispositifs fiscaux, plus particulièrement dans le cadre du processus d’autonomie qui s’ouvre et pour lesquels nous aurons besoin d’avoir un soutien fort de ces professionnels », indique ainsi Alex Vinciguerra.



Pour mener à bien ces deux missions, un correspondant à la disposition des experts comptables sera prochainement désigné au sein de l’Adec afin de faire le lien « à la fois descendant d’information, mais aussi ascendant en termes de proposition ».