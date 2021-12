L'ATC conclut sa tournée des territoires à Ajaccio

Une méthode de travail dans le droit fil de l’objectif que la nouvelle présidente a assigné à son office, à savoir « coordonner les territoires entre eux, les mailler entre eux, et développer et promouvoir le territoire corse ». Pour ce faire, les perspectives sont clairement affichées. Angèle Bastiani entend mener « une politique de déconcentration, une politique d’une visite de la Corse à l’année, pour une économie à l’année ». Sortir donc de la saisonnalité. « C’est possible à deux conditions : la connexion avec l’île, il faut que les gens puissent venir en Corse, et il faut qu’il y ait une offre cohérente. Donc il faut travailler sur les deux et c’est ce à quoi Angèle Bastiani s’est attelée », résume Jean-Louis Moretti.



Avec en toile de fond « une épée de Damoclès », celle de l’épidémie de Covid-19. « On va garder un peu d’espoir, être optimistes, et essayer de mettre cette période à profit pour être prêts lorsque tout retrouvera un tour normal », assure la présidente de l’ATC. Dans un mois, elle entamera une deuxième tournée des territoires, qui s’étalera cette fois-ci jusqu’en avril.