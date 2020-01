L’ACA se relance face à Grenoble (3-1)

Face au GF38, l’ACA veut débuter l’année par une victoire et se relancer dans la course au podium histoire d’oublier les deux défaites consécutives survenues avant la trêve.

Campés en 4-3-2-1 avec Cavalli en meneur de jeu, Youssouf sur la droite et Diallo pour remplacer Choplin dans l’axe, les « rouge et blanc » vont dominer leur adversaire et signer un succès logique sur l’ensemble du match.





Ce sont les Ajacciens qui rentrent mieux dans le match. Impulsant un bon rythme et mettant de l’intensité dans leur jeu, ils pressent les Isérois dans leur moitié de terrain au cours d’un premier quart d’heure à sens unique. Puis, les visiteurs sortent, peu à peu, la tête de l’eau. Même si l’ACA conserve l’emprise sur la rencontre. Les « rouge et blanc » insistent et font preuve de patience face à un adversaire contraint, le plus souvent, de défendre.

Et à force d’insister, les hommes de Pantaloni vont être récompensés de leurs efforts. Bayala file sur la droite et centre pour Courtet qui ouvre le score (38e). On se dit alors dans les travées de Timizzolu, que le plus dur est fait. Malheureusement, les Ajacciens vont, contre leur gré, remettre, eux-mêmes, les pendules à l’heure. Sur un corner de la droite, Bayala trompe Leroy de la tête (42e).

À la pause, tout est à refaire.



Leroy décisif

L’ACA débute le second acte sur les chapeaux de roue. On joue depuis une poignée de secondes quand Tramoni déboule sur le côté gauche et centre en retrait pour Courtet qui signe son doublé du plat du pied (46e). Un but qui, outre le fait de leur redonner l’avantage, permet aux Corses de reprendre la main. Toujours en avance dans le jeu, plus conquérants dans les duels et incisifs sur le plan offensif, ils conservent la maîtrise totale de la rencontre. Mais ne restent pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Auteur d’une tripe parade face aux attaquants adverses, Leroy rappelle si besoin est que le match est loin d’être plié (72e). Le GF38 pousse pour revenir dans la partie et libère des espaces en contre. Les Ajacciens en profitent grâce à El Idrissy au bout du temps additionnel (90+3). Ils signent, finalement, un succès qui leur permet de se relancer dans la course au podium…



Ligue 2 20e journée

Stade François-Coty

ACA bat Grenoble 3-1 (1-1)

Temps frais

Bon terrain

Spectateurs : 2500 environ

Arbitre : M. Dechepy

Buts :

Courtet (39e et 46e), El Idrissy (90+3) pour l’ACA

Bayala (43e c.s.c.) pour Grenoble

Avertissements :

Youssouf (27e), Cavalli (60e) pour l’ACA

Belmonte (64e) pour Grenoble





ACA

Leroy- Youssouf, Diallo, Avinel, Huard- Coutadeur, Laçi- Bayala, Cavalli (cap. Cuypers 74e), Tramoni (Flips 79e)-Courtet (El Idrissy 88e)- ent : O.Pantaloni





GF38

Maubleu (cap.)- Gibaud, Nestor, Vandenabeele, Mombris- Belmonte (Raspentino (69e), Coulibaly- Ondaan (Semedo 82e), Benet, Guintangui- Djitte (Kristinsson 76e)- ent : Ph. Montanier