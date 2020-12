L'ACA s'incline à Niort (2-0)

Stade Jean-Gaillard, Chamois Niortais 2 : AC Ajaccio : 0 (0-0)

Buts pour NIort : Ba ( 50e) sur penalty, Sainati (77e) contre son camp

Chamois Niortais

Arbitre : Pierre Gaillouste





Michel, Kilama, Paro, Passi, Yongwa, Kemen, Louiserre, Bourhane, Konate puis Djigla (74e), Ba, Boutobba puis Doukansky



AC Ajaccio

Leroy, Kalulu, Sainati, Avinel, Diallo, Nouri puis El Idrissy (74e), Laci, Coutadeur,Baretto Courtet puis Mattoir (61e), Moussiti-Oko puis Elisor (81e)



Le début de match a été Niortais avec cette occasion de Boutobba parfaitement qui, lancé en profondeur se présentait face à Leroy : dans un angle fermé, il ouvrait son pied et ça rasait le poteau !

Ou cette autre encore au terme de ce bon centre de Kilama. Kemen était à la réception mais il ne cadrait pas sa reprise

Mais l'AC Ajaccio faisait rapidement la démonstration qu'il pouvait, lui aussi ,avoir des ambitions.

Il y avait d'abord la frappe puissante de Courtet qui passait de peu à côté.

Il avait encore cette superbe échappée de Moussiti Oko sur laquelle seul superbe retour de Passi l'empêchait de se mettre en position de frappe.

Puis ce centre de Moussiti Oko, pour Coutadeur qui, seul à l'entrée de la surface, manquait sa reprise.

Les deux équipes rejoignaient ainsi les vestiaires dos à dos.





Mais cela n'allait pas durer.

En effet même si dès la reprise Moussiti Oko pénètrait dans la surface, puis servait en retrait Courtet qui ne parvenait pas à conclure ce sont ls Chamois qui allaient ouvrir la marque après ce penalty accordé par l'arbitre à la suite de ce relais entre Kemen et Ba qui permettait au dernier nommé de dribler Leroy qui l'accrochait.

Ba ne tremblaie pas et transformait le pénalty !

Les Chamois appuyait alors sur l'accélérateur.

Après un corner de Kemen au second poteau, Paro dans un angle impossible reprenait de la tête et trouvait le poteau !

Puis sur une nouvelle attaque niortaise. Boutobba se remettait sur son pied gauche et enroulait un belle frappe mais Leroy s'envolait.

Et enfin sur à, la 77e monute sur une nouvelle offensive locale Kemen sur côté droit centrait Ba, mais Sainati le devançait mais marque contre son camp !

C'en était fini alors des chances des Ajacciens qui courent toujours après le succès qui leur permettrait de prendre leurs distances avec le bas du tabeau.