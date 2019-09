L’ACA s'impose avec la manière face à Valenciennes (2-0) et s'installe à la deuxième place

Sans Cavalli, touché au mollet, l’ACA veut tout de même poursuivre sur sa lancée et s’imposer face à VA, l’une des équipes surprises du dé »but de saison. Un adversaire qui n’a rien à voir avec celui battu en août dernier en coupe de la Ligue (4-1). Cette fois, c’est au complet que les Nordistes se présentent. Sur une pelouse toujours catastrophique, l’ACA va assurer l’essentiel et confirmer ses excellentes dispositions actuelles en même temps que ses ambitions. Un match bien géré dans son ensemble et une victoire acquise en première période.



L’ACA va le mieux rentrer dans le match, histoire de faire douter un adversaire en 4e place au classement et qui n’a connu qu’une seule défaite (1-0 à Chambly la première journée). Les « rouge et blanc » mettent la pression sur le but adversaire sans toutefois se créer de véritable occasion. Pourtant, en contre, VA est tout près d’ouvrir le score par Chergui, dont la frappe de l’intérieur du pied gauche vient s’écraser sur le poteau de Leroy battu (18e). Conscient du danger, les Ajacciens insistent et restent maîtres dans l’entrejeu. Sur un ballon millimétré de Coutadeur Courtet, seul devant le portier adverse, semble écarté illicitement par Dos Santos. L’arbitre donne corner. Sur celui-ci, Laçi donne à Coutadeur dont la volée est détournée par Cuypers (32e). Ce but donne des ailes à des Ajacciens qui font faire plier une deuxième fois, toujours sur coup de pied arrêté, une défense nordiste aux abois. Sur un nouveau corner, Cuypers s’élève plus haut que tout le monde et signe son deuxième doublé consécutif (42ee). Un score somme toute logique à la pause même si Bayala aurait pu bénéficier d’un pénalty dans les dernières secondes.



Leroy impérial

Fort de cette avance, l’ACA déroule d’entrée de seconde période. En face, VA s’efforce de prendre les choses en main et s’expose aux contres ajacciens. Sur l’un d’eux, Bayala marque mais il est signalé hors-jeu d’un crampon (48e). Dominés, les Valenciennois y croient toujours, témoin cette belle frappe plein axe de Guillaume qui bute sur Leroy, bien sorti (63e). Le débat s’équilibre car l’adversaire insiste pour combler son retard. À ce jeu, le ballon voyage d’un camp à l’autre avec du rythme et une grande débauche d’énergie de part et d’autre. Mais les minutes défilent et elles font l’affaire d’Ajacciens toujours aussi fringants. À l’entame du dernier quart d’heure, Guillaume gâche pourtant une belle occasion, seul face à Leroy (75e). C’est le signe que l’ACA ne doit pas desserrer son étreinte. D’autant que Chevalier vient échouer devant un excellent Leroy (80e), évitant une fin de rencontre à suspense. L’ACA s’impose avec la manière et s’installe à la seconde place du classement. Il faudra sûrement compter avec les « rouge et blanc » cette saison…