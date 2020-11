L'ACA s'impose à Rodez (0-1)

Stade Paul-Lignon (à huis clos), Rodez AF : 0AC Ajaccio : 1 (0-0)

But Nouri (82e) pour l'AC Ajaccio

Arbitre : Nicolas Rainville

Avertissements : à Rodez; Avinel (28e) à l'AC Ajaccio

Exclusion : Sainati (58e)



Rodez

Guivarch - Bardy, Roche, Chougrani, Obiang puis Alegue (74e), Henry - Boissier puis Leborgne (78e), Tertereau, Douline - Bonnet puis Gueye (62e), Ouhafsa.



AC Ajaccio

Leroy - Ismaël Diallo, Youssouf, Avinel, Sainati - Barreto, Coutadeur, Laçi - Courtet puis Nouri (59e), Mattoir puis Huard (59e), Moussiti Oko puis Elisor ((87e).







Ça y est.

A la faveur de ce second succès consécutif à l’extérieur l’ACA sort de la zone rouge, à l’inverse de Rodez qui enchaîne une 5ème rencontre sans victoire et pointe, désormais, à la 18ème place.





Entré à l'heure de jeu, Riad Nouri a inscrit le but de la victoire et sorti son équipe d'un bien mauvais pas !

En effet la lumière pour l’ACA est venue de Riad Nouri qui entré à l’heure de jeu a profité, opportunément, d'une mauvaise relance de la tête de Bardy pour enclencher une demi-volée à 18 mètres des buts. Sa frappe parfaite avait raison de la vigilance de Guivarch.





Ce fut le seul et unique but de cette partie

Un peu avant, à l’heure de l’exclusion de Sainati, on ne donnait plus guère Aux ajacciens de se sortir du mauvais qui leur était promis et de réaliser un résultat positif en Aveyron.

Rodez, vous l'avez sans doute vu, a pendant longtemps fait le siège des Corses contraints à faire le dos rond, mais ce n’est pour autant que les locaux sont parvenus à prendre en défaut la vigilance de Leroy.

Au contraire ce sont les Ajacciens qui coup sur coup et par l’intermédiaire de Nouri se montraient les plus percutants.

Sur la première tentative visiteuse Guivarch ne tremblait pas.

Sur la seconde fois il fut contraint et forcé de constater les dégâts : la victoire serait ajaccienne malgré un interminable temps additionnel !