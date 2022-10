L'ACA face au PSG à 21 heures à François-Coty : "avec des joueurs motivés à 1000%"

L'engouement ne cesse de croître. Depuis le retour de l'ACA en Ligue 1, le stade François-Coty a déjà fait le plein deux fois contre Lens (0-0, J2) et Lille (défaite 1-3, J4). Rebelote ce vendredi soir : 9500 personnes sont annoncées dans les tribunes pour y voir les leurs mouiller le maillot. Mais aussi, évidemment, admirer de près la légende vivante, Lionel Messi, sept Ballons d'or au compteur, où la floppée de noms reconnus mondialement qui compose les rangs parisiens. "C'est tout bénéfice pour nous de pouvoir évoluer face à un tel club, souriait l'entraîneur ajaccien Olivier Pantaloni, jeudi en conférence de presse d'avant-match. Jamais on n'aurait pensé qu'on aurait pu voir évoluer des joueurs de ce calibre à François-Coty."

Un évènement de taille dont la ferveur qui s'empare de la ville - et plus loin encore - rappelle quelques bons souvenirs, comme la liesse populaire à l'occasion des quinze ans du groupe de supporters l'Orsi Ribelli, en 2017. Mais pas de quoi changer les habitudes acéistes, Mbappé ou pas sur la pelouse. "Il faut qu'on garde nos valeurs et nos principes de jeu, c'est-à-dire être très solides défensivement, affirmait Clément Vidal, défenseur en conférence de presse. On connaît la qualité de ces joueurs mais il ne faut pas faire de fixette là-dessus. Avec l'aide de notre public qui va nous pousser, on va essayer de mettre Paris dans une situation inconfortable, de leur montrer qu'ils sont chez nous."

"Pas un extraterrestre"

Quelques absents de marque n'ont toutefois pas pris l'avion direction l'île de beauté. C'est le cas de Neymar et Sergio Ramos, tous deux suspendus, ou de Presnel Kimpembe, blessé depuis début septembre. Danilo, Sergio Rico et Nuno Mendes ne seront pas présents non plus, tandis que Renato Sanches et Vitinha seront, eux, bien là. "Il y a quelques absents, mais quand c'est Paris, ceux qui les remplacent seraient vraisemblablement des titulaires chez nous,tempère Pantaloni. Mais ce n'est pas un extraterrestre, c'est une grosse équipe."

Reste que recevoir le PSG, comme partout en France, est un "match de gala", dixit Vidal. Alors l'ACA a mis les petits plats dans les grands, à son échelle. Exceptionnellement, les portes du stade seront ouvertes dès 17h pour accueillir les hordes de supporters. Ceux qui n'ont pas décroché de précieux sésame pourront toutefois se regrouper dans l'une des fans zones installées derrière la tribune JB Poli ou au Wood Pub. Tous, à l'intérieur du stade ou non, pourront profiter de drapeaux et d'écharpes conçus spécialement pour ce match et mis en vente à la boutique. L'ACA a aussi renforcé son protocole d'animation, avec un plus grand nombre d'enfants du club et de drapeaux sur la pelouse pour rendre la fête plus belle encore.

En l'absence de Laci, Mayembo et Touzghar, Olivier Pantaloni pourra compter sur Hamouma devant, de retour de blessure, ainsi que Bayala et Diallo, qui ont purgé leurs suspensions. L'entraîneur corse en est convaincu : "Pour ma causerie, je n'aurais pas énormément de choses à dire à mes joueurs pour qu'ils soient à 1000% sur le terrain."