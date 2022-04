L’ACA domine Le Havre (2-1) et se rapproche un peu plus de la Ligue 1

L’ambiance

Un stade plein à la hauteur de l’événement et encore plus que face à Dunkerque, un public en véritable douzième homme qui va soutenir son équipe durant quatre-vingt minutes et surtout dans le dernier quart d’heure où les Havrais ont poussé pour égaliser.



L’enjeu

La victoire d’Auxerre dans l’après-midi contraint les « bianchi è rossi » à l’emporter afin de maintenir l’écart de trois points avec l’AJA.



Les équipes

L’ACA se présente en 4-4-2 avec la même équipe qu’à Valenciennes exception faite de Cyril Bayala, blessé, remplacé par Micka Barretto. On note toujours les absences de Coutadeur, El Idrissy. Côté normand, c’est l’hécatombe avec l’absence de cinq défenseurs titulaires et une arrière-garde particulièrement jeune.



Le match

Pas de temps mort dans cette entame de match avec un premier quart d’heure de folie ! Les Ajacciens se créent une première occase sur un coup franc de Courtet qui oblige Fofana à boxer en corner (2e). Le ton est donné. Ce sont pourtant les Havrais qui font mouche sur leur première sortie. Abline récupère un ballon à 35 mètres et lobe Leroy (8e). L’ACA réplique de suite par Courtet qui, en vieux briscard, suit un tir de Krasso repoussé par le portier visiteur (9e). Dans un temps fort, l’ACA appuie sur le champignon et suite à un gri-gri sur le côté droit, Krasso est déséquilibré dans la surface de réparation mais M.Petit ne bronche pas. Dans la foulée, Benjamin Leroy, visiblement blessé sur le but havrais, doit laisser sa place à Sollacaro (12e). L’ACA insiste et dans un temps fort, Barretto déboule sur la gauche, repique au centre et ajuste parfaitement Fofana (21e). Le match baisse ensuite en intensité avant que les Normands ne se reprennent. Bien en place et profitant d’espaces laissés libres, ils se montrent menaçants. C’est même un miracle si Abline, dont le tir flirte avec le poteau gauche de Sollacaro, ne remet pas les pendules à l’heure au bout du temps additionnel du premier acte.



Conscient du danger, Olivier Pantaloni a resserré les boulons à la pause. Et il est bien inspiré puisque l’ACA se créée deux occases coup sur coup. Il manque un crampon à Krasso et une mèche de cheveux à Marchetti pour convertir deux offrandes de Nouri et Barretto. Mais les Ajacciens sont beaucoup mieux dans leur match. Pour preuve, Sollacaro n’est que très rarement inquiété et la toile tissée par les « bianchi è rossi » fonctionne à merveille. En gagnant les duels dans l’entrejeu, l’ACA garde l’emprise sur le match mais le score reste étriqué et l’on n’est pas à l’abri d’un retour havrais. D’autant que ces derniers ne sont pas venus faire du tourisme. Dans le dernier quart d’heure, les Normands vont pousser pour égaliser et il faut une superbe parade de Sollacaro sur le seul tir havrais du second acte (86e). Les Ajacciens vont défendre bec et ongles ces trois points et se créer une dernière occasion par Kalulu dont le lob frappe l’arête adverse (90+2). À l’arrivée, une nouvelle victoire et le rêve qui se précise.



Le fait du match

On joue le temps additionnel depuis quelques instants et Abline déboule sur le côté gauche, évite Youssouf et frappe à l’entrée des seize mètres. Son tir passe à quelques millimètres du poteau gauche de Leroy.



L’homme du match

Difficile, dans ce match, de sortir une individualité tant c’est la force collective qui a permis à l’ACA de s’imposer face au Havre. Mention, toutefois pour Krasso, dans tous les coups offensifs, Marchetti omniprésent dans l’entre-jeu et Barretto auteur d’un bien joli but.



Les buts

8e : Sur un ballon anodin, Abline contrôle, voit Leroy avancé et le lobe astucieusement.

9e : moins d’une minute plus tard, incursion de Krasso dans la surface visiteuse. La frappe de l’attaquant est repoussée par Fofana dans les pieds de Courtet qui égalise.

21e : Sur le flanc gauche, Barretto hérite d’un ballon de Marchetti, il repique au centre et ouvre parfaitement son pied droit pour passer le ballon dans le petit filet de Fofana.



Ils ont dit

Olivier Pantaloni (entraîneur de l’ACA) :

« On a fait le match qu’il fallait face à une équipe havraise qui est venue pour jouer le jeu, ce qui est normal. Le but havrais nous libèrent paradoxalement car nous étions crispés à l’entame de la rencontre. On a réorganisé le collectif après la pause car nous avions été ballottés en première période. C’est une belle victoire. On ne se projette pas. Il reste deux matchs, on va veiller à bien récupérer avant le déplacement à Grenoble. »



Paul Le Guen (entraîneur du Havre) :

« On avait une défense remaniée qui a souffert après l’ouverture du score. Avec nos titulaires, je pense que l’on aurait posé plus de problèmes à cette équipe. On n’a pas démérité sur ce match et c’était l’objectif. On va jouer le jeu jusqu’au bout, c’est une manière de respecter ce championnat. »



Le bilan de la soirée

Soirée tout bénéf pour l'ACA qui conserve son matelas de trois point sur Auxerre à deux journées de la fin. Quatre points sur les six restant suffiront au bonheur des "bianchi è rossi" mais le rêve peut s'accomplir dès samedi prochain à Grenoble.







ACA-Le Havre

Stade François Coty

ACA bat Le Havre 2-1 (2-1)

Temps doux

Spectateurs : 4900

Arbitre : M. Petit assisté de MM. Boudikian et Rodrigues

Buts : Abline (8e) pour Le Havre

Courtet (9e), Barretto (21e)

Avertissements : Marchetti (32e), Laçi (90+4) pour l’ACA

Abdelli (43e) pour Le Havre



ACA : Leroy (Sollacaro 12e)- Youssouf, Gonzalez, Vidal, Kalulu- Nouri, Marchetti, Laçi, Barretto (Cimignani 77e)- Krasso (Moussiti Oko 85e), Courtet (cap.)- ent : O.Pantaloni



Le Havre

Fofana- Nséké (Fontaine 61e), Wam I. Touré, Wahib- Bonnet, Lekhal (Richardson 85e), Abdelli-Cornette, Abline (Ba 61e), Alioui (Gomez 79e)-ent : P. Le Guen