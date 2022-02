L’ACA confirme face à Rodez (2-1)

L’enjeu

On attend la confirmation ajaccienne après la belle victoire à Bonal la semaine dernière. D’autant que dans l’après-midi, le Paris FC s’est imposé face à Sochaux dans un match à six points et compte six unités d’avance sur les « bianchi è rossi ».



Les équipes

Courtet purgeant sont deuxième match de suspension et Cimignani exclu samedi dernier à Sochaux sont absents tout comme Moussiti-Oko. Pour le reste, Vidal est confirmé dans l’axe de la défense, retour de Leroy dans les buts et de Bayala sur le couloir gauche dans un dispositif classique en 4-4-2. En face, l’avance avec la zone rouge rouge (5 points) contraint l’adversaire à s’accrocher. Laurent Peyrelade aligne un 3-5-2 à vocation défensive qui annonce la couleur.



Le match

L’ACA rentre bien dans son match et se crée une belle occasion par Nouri dont le coup franc de la droite est repoussé par le portier visiteur (2e). Le ton est donné et les Ajacciens prennent clairement les choses en main. Malheureux lors de ses matchs précédents, Jean-Philippe confirme son talent par un but superbe. À la suite d’un déboulé seul plein axe, il grille l’arrière-garde visiteuse et fait mouche d’une frappe à l’entrée des seize mètres (12e). Du grand art ! Les Ajacciens poursuivent sur leur lancée face à des Ruthénois dans leurs petits souliers. Et puis, peu avant la demi-heure, un fait de jeu va enrayer la mécanique « bianca è rossa ». Furieux, El Idrissy sollicite le 4e arbitre en lui disant qu’il a été victime de propos racistes. Le match est arrêté quelques minutes, le temps pour l’arbitre, d’appeler les deux entraîneurs et les deux capitaines. Finalement, le match reprend normalement. Mais l’ACA est quelque peu sorti du jeu. Les Ruthénois en profitent pour égaliser par Vilhjamsson sur un centre de Leborgne (33e). Petit flottement dans le collectif ajaccien qui permet aux visiteurs de se créer une nouvelle occasion. En fin de première période, les Ajacciens, visiblement remontés, reprennent les commandes de la partie et Nouri inscrit un deuxième but sur un service de Bayala.



Au retour des vestiaires, le match baisse en intensité. L’ACA qui va se créer deux nouvelles occasions par El Idrissy et Krasso, gère son avance face à une équipe adverse en panne d’inspiration dans le domaine offensif. Durant le dernier quart d’heure, Olivier Pantaloni décide de renforcer son milieu de terrain et de conserver le résultat. À l’arrivée et après 5 minutes de temps additionnel, une nouvelle victoire et de belles perspectives pour la suite de la compétition.



Le fait du match

Le fait du match est extra-sportif il concerne des propos à caractère raciste dont El Idrissy aurait été victime. M. Vernice arrête le match quelques minutes avant de le faire reprendre comme si de rien n’était. Mais une enquête devrait être en cours...



Les buts

12e : Krasso part du rond central, prend de vitesse les défenseurs adverses. Arrivé à l’entrée des seize mètres, il décoche un tir du gauche qui vient se loger dans le coin du but adverse.

33e : À la suite d’un ballon perdu au milieu du terrain, Leborge file et centre pour Vilhjamasson qui égalise.

45+1 : déboulé de Bayala sur le côté gauche. Son centre à l’entrée de la surface adverse trouve Nouri pour une frappe qui a raison du portier adverse





L’homme du match

Après deux actions de toute beauté contre le Paris FC, une passe décisive et un poteau à Sochaux, Jean-Philippe Krasso a enfin été récompensé de ses efforts par un but de toute beauté. L’attaquant prêté par l’ASSE devrait encore faire parler de lui d’ici le mois de mai.



Le bilan de la soirée

Deuxième victoire de suite pour des Ajacciens qui, avec 48 points prennent leurs distances sur Auxerre (45) et Sochaux (44). Le sprint final ne va guère tarder et l’infirmerie se vide.

De bon augure...



La feuille de match

Stade François Coty

ACA-Rodez 2-1 (2-1)

Temps frais

Bon terrain

Spectateurs : 3000 environ

Arbitre : M. Vernice

Buts : Krasso (12e), Nouri (45e+1) pour l’ACA

Vilhjamsson (33e) pour Rodez

Avertissements : Marchetti (38e), Krasso (75e) pour l’ACA

Danger (40e), Celestine (61e) Bardy (67e) pour Rodez



ACA

Leroy- Youssouf (Kalulu 72e), Vidal, Avinel, Diallo- Nouri, Coutadeur (cap.), Marchetti (Laçi 65e), Bayala (Gonzalez 83e) - El Idrissy (Arconte 65e), Krasso (N’Diaye 89e)- ent : O. Pantaloni



Rodez

Mpasi- Malanda (Bardy 65e), Celestine (cap.), Yao- Danger- Buades, Leborgne (Boissier 66e), Oblang, Ouamou (Deprès 76e)- Dembélé, Vilhjalmsson- ent : L . Peyrelade