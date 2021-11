L'ACA célèbre les 100 ans d'Emeraude, le parfum iconique de Francois Coty

L'histoire du parfum

L’AC Ajaccio et l’Association François Coty mettent leurs forces en commun pour faire vivre et connaître l’œuvre du célèbre industriel insulaire. Le centenaire du parfum « Emeraude » est la première action d’envergure pour redonner à François Coty le rayonnement qu’il mérite dans sa ville natale. À l’occasion du match ACA-Valenciennes ce vendredi 3 décembre à 21 au stade François Coty, les joueurs de l’ACA arboreront un maillot vert et doré conçu spécialement pour cet hommage. Véronique Coty, arrière-petite-fille du parfumeur, donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre.Le parfum Emeraude a été créé en 1921 par François Coty. Il s’agit, à cette époque, du premier parfum oriental, ambré doux et dernier parfum créé en solo par l’Ajaccien. À sa sortie, la fragrance connaîtra un immense succès notamment auprès des femmes modernes à la recherche d’horizons lointains. Ses notes d’orange, de citron, de jasmin, de palissandre du Brésil, de bergamote ou encore de patchouli et de vanille si chères à François Coty lui permettront de faire l’unanimité. Emeraude inspirera d’autres créateurs dont Guerlain qui inventa le mythique Shalimar quatre années plus tard. Emeraude a marqué son temps et n'est plus commercialisé à ce jour.L'asso présidée par Véronique Spoturno Coty, arrière-petite-fille du célèbre parfumeur ajaccien est de faire connaître et perpétuer l’œuvre de François Coty (1874-1934). Parfumeur de génie, grand industriel corse dont les créations olfactives constituent la genèse de la parfumerie moderne, François Coty a également été un grand donateur pour la ville d’Ajaccio. L’industriel a notamment fait don des terrains de l’ancien stade Jean-Lluis et de Timizzolu (l’actuel stade François Coty) pour créer des infrastructures sportives. Il a contribué à de nombreuses réalisations dans la cité impériale que ce soit en tant que Maire de la Ville ou en tant que généreux donateur en puisant dans sa fortune personnelle comme pour la création du collège Fesch, de l’hôpital mixte et pour de grandes causes comme les enfants défavorisés, et les œuvres de bienfaisances. À sa mort, François Coty léguera 25 millions de francs à sa ville natale.L’association organise chaque année depuis l’an 2000 le célèbre Prix François Coty. Ce prix est très convoité dans le monde de la parfumerie. Il permet de récompenser un parfumeur pour l’ensemble de sa carrière et de créer l’évènement dans la profession. Le prix est connu et convoité car il est une véritable reconnaissance pour tout parfumeur. François Coty est considéré comme « le père de la Parfumerie Moderne » dans le monde. La 14ème édition du Prix François Coty se déroulera à l’Hôtel Lutetia à Paris ce jeudi 2 décembre 2021. Un jury exceptionnel, présidé par Tristan Auer, et composé de 6 parfumeurs-créateurs prestigieux qui décerneront le Prix.