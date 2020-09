L'ACA cède à Grenoble

Stade des Alpes, Grenoble Foot 38 : 2 AC Ajaccio : 0 (1-0

Buts

Pour Grenoble : Benet (18e), Dijité 579E°

Arbitre : M. Paradis

Avertissement à Grenoble Pickel (72e), Monfray (75e) , à l'ACA Courtet (28e) , Youssouf (90e)



GF 38

Maubleu, Gaspar, Monfray, Nestor puis Straalman (80e) , Mombris, Michel, Pickel, Benet, Ravet puis Abdallah (80e), Anani, Semedo



AC Ajaccio

Sollacaro, Kalulu, Avinel, Corinus puis El Idrissy (46e), Lecoeuche, Laci, Coutadeur, Cimignani puis Barreto (46e), Nouri, MoussitiOko puis Youssouf (46e), Courtet



C'était la soirée des premières à l'AC Ajaccio au stade des Alpes.

Première pour Sollacaro, en l'absence du Leroy, positif à la Covid-19 .

Et premières titularisations sous leur nouveau maillot pour Nouri et Courtet.

la première occasion était aussi ajaccienne avec Courtet qui lançait Nouri dans l'axe du but mais mais sa tentative était, hélas, renvoyée par la défense localetout près de la cage gardée par Maubleu.



Pourtant malgré cette belle entrée en matière c'est le GF 38 qui ouvrait la marque après 18 minutes de jeu : une action menée côté gauche ponctuée par centre d'Anani au ras du sol pour Benet qui dupoint de pénalty. Il n'avait plus qu'à ajuster Sollacaro.

L'AC Ajaccio tentait alors de réagir et Maubleu était contraint de se multiplie face à Nouri et Moussiti-Oko.

Mais plus rien ne devait être marqué jusqu'à la pause.



La reprise, en revanche, débutait en boulet de canon pour les Corses

Kalulu frappait, en effet, le poteau le ballon revenait en jeu. Moussiti-Oko tentait la reprise mais c'était au-dessus !

Les Ajacciens essayaient alors de revenir au tableau d'affichage avec une belle détermination mais force restait aux grenoblois qui enfonçaient le clou à la 79 e minute.

Moussa Djitté mettait, en effet, GF38 à l'abri après un superbe contrôle orienté et un tir qui trompait Sollacaro.

C'était le troisième succès d'affilée pour Grenoble !