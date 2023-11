L’AC Ajaccio s'impose sans trembler face à Troyes (1-0)

Fort d’une belle prestation à Grenoble, ponctuée par une large victoire (3-0), Olivier Pantaloni avait reconduit le même groupe et le même onze de départ qu’en Isère. Sollacaro incertain, était finalement bien titulaire dans les buts ajacciens. Un 4-3-3 traditionnel côté ajaccien et un 4-5-1 avec un milieu renforcé côté troyen avec le seul Dong en pointe et Ilic et Assoumou sur les ailes ; un ailier parisien touché d'ailleurs dès les premières minutes de jeu et contraint de laisser sa place à Bruus (12e).

Un premier quart d’heure et round d’observation où les deux équipes se neutralisaient au milieu du terrain. Sur un coup-franc de Marchetti, Alemdar, le gardien troyen ratait sa sortie et Touzghar en embuscade était tout près de marquer, mais Conté sur la ligne dégageait le ballon in extremis (21e). Mais sur l’action suivante, Jabol alertait de nouveau l’avant-centre ajaccien, dans la surface, qui piquait bien son ballon devant Alemdar et ouvrait la marque pour l’ACA (22e). Le rythme s’accélérait alors, les Troyens tentant de réagir, mais se heurtait à une solide défense ajaccienne.

Patrick Kisnorbo, le coach troyen, avait beau donner de la voix sur son banc, son équipe n’arrivait pas à percer le verrou ajaccien, bien organisé autour d’un Maxime Chanot impérial. Ce sont d’ailleurs les « Rouge et Blanc » qui allaient se créer une énorme occasion peu avant la mi-temps. À la suite d’un beau mouvement collectif, Jacob, alertait Bammou dans le dos de la défense troyenne, mais l’attaquant ajaccien ratait finalement son face-à-face avec le gardien adverse (42e). Malgré cette occasion en or, les Ajacciens regagnaient les vestiaires avec un avantage au score mérité.