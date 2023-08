L’AC Ajaccio retrouve ses supporters face à Bordeaux

« Revenir de Quevilly avec une victoire nous replace dans ce championnat et surtout cela nous fait un bien fou au niveau mental et au niveau de la confiance ». C’est un entraîneur ajaccien rassuré par son équipe et sa dernière performance à QRM qui s’est présenté hier lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match avant d’évoquer le choc face à Bordeaux : « Aujourd’hui nous avons des qualités à faire valoir et même si nous la respectons, nous ne craignons pas plus que cela cette équipe de Bordeaux. Je connais la valeur de mon groupe et je pense que nous pouvons obtenir un bon résultat. Je suis plutôt confiant. Ce n’est pas un test. C’est juste un match de début de championnat. Moi, ce que je regarde c’est surtout les écarts que l’on peut faire avec les équipes du bas de classement en cas de résultat favorable demain soir ».

Confiant, mais aussi soucieux de proposer un spectacle de qualité pour le retour des supporters à Timizzolu : « C’est une équipe très technique qui a des arguments offensifs, mais nous nous devons, devant notre public, d’emballer le match. Il va falloir être juste dans tout ce que nous allons mettre en place. Défensivement, il me semble que nous sommes solides, mais nous devons nous améliorer dans les phases offensives. Il va falloir être plus ambitieux dans le jeu ».

Concernant le groupe Youssouf (mollet) et Touzghar (adducteurs) seront absents, Quemper toujours blessé, tandis qu’El Idrissy revient dans le groupe. : « Certes, nous avons des absents, mais nous pouvons compter sur nos jeunes pour pallier ces blessures, donc je ne suis pas plus inquiet que cela ».

L’ACA pourra compter sur son capitaine, Vincent Marchetti, motivé par le fait de retrouver un stade ajaccien, qui devrait être bien rempli face à Bordeaux : « Cela fait plaisir de retrouver nos supporters. Face à Rodez, dans un stade vide, c’était un peu compliqué. C’est une belle affiche. Il n’y a pas de pression particulière, si ce n’est de prendre du plaisir face à une grosse pointure de ce championnat ».

Niveau mercato, le coach a rapidement évoqué le départ de Gonzalez après celui de Mayembo, même si Olivier Pantaloni ne semble pas plus préoccupé plus que cela : « Mayembo, nous n’étions pas forcément satisfaits de ses prestations l’année dernière, et nous avons répondu favorablement à la première proposition qui nous est parvenue. Gonzalez, nous a également signifié sa volonté de départ et dans ces cas-là il ne vaut mieux pas essayer de faire changer d'avis le joueur, mais plutôt de trouver des remplaçants ». Des pistes avancent et selon nos informations, un défenseur central devrait rapidement rejoindre les rangs acéistes pour pallier ces départs.

Le groupe ajaccien face à Bordeaux

Michel, Sollacaro, Alphonse, Avinel, Benhaïm, Vidal, Strata, Jabol, Mangani, Marchetti, Puch, Bammou, Bayala, Chegra, Nouri, Soumano, El Idrissy, Everson